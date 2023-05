Pět let očekávaná odveta je po sobotní noci minulostí. Patrik Kincl si v zaplněné O2 areně došel pro odplatu a po pěti kolech udolal Karlose Vémolu na body. Vyhlášený bijec, který si plánoval souboj s Attilou Véghem, nedokázal využít svoji nejsilnější zbraň a z oktagonu odešel s pořádně zbitým obličejem. „Zápas mě upřímně s*al. Omlouvám se za sprostá slova. Ze zápasu nejsem rozbitý, nebyla to pro mě dřina,“ vyprávěl po turnaji Oktagon 43 šampion střední váhy Kincl.

Patrik Kincl porazil v odevetě Karlose Vémolu na body. | Foto: Štěpán Černý/Oktagon MMA

Obhajující držitel pásu se na odvetu se svým nesmiřitelným rivalem perfektně připravil. Skvěle dokázal odolávat Vémolovým pokusům o strhnutí na zem a soupeři nedovolil zapsat jediný takedown. „Udělal jsem si domácí úkoly. V tom tlaku jsem asi čekal, že bude silnější. U stěny jsem se cítil safe,“ vyprávěl po zápase Kincl.

Zády natisknutý k pletivu rozdal Vémolovi několik úderů pěstmi, lokty i koleny a přestože na první pohled nevypadal žádný úder extrémně nebezpečný, vše se nasčítalo a na tváři Terminátora to zanechalo pořádné stopy. Vémolův obličej se zalil krví, oko mu nateklo tak, že se zúžilo jen do tenké škvíry. To na Kinclovi po boji žádné viditelné rány vidět nebyly.

„Po tom všem, co kolem toho bylo, si lidi i já zasloužili lepší zápas. Rozhodčí to mohl vést daleko lépe. Z mého pohledu to byla nuda, já se tam nudil. Koukal jsem na rozhodčího, koukal jsem do lidí. Jsem z toho spíš trošku otrávený. Jasně, pocit vítězství, to, že mám pás, že jsem ho porazil, že jsem ho zbil, že vypadal hrozně, to mě samozřejmě uspokojuje. Chtěl bych ale cítit, že to byla fakt dřina, nebo že jsem tam něco trefil,“ komentoval Kincl.

Vémola ho několikrát dokázal hodit na zem, bojovník z Hradce Králové ale pokaždé neúnavně vstal a ukázal svoji obrovskou sílu. Namále měl snad jen jedinkrát, kdy to vypadalo, že se mu soupeř dostane do zad a zamkne svoji pozici. „Byla tam krev, podklouzlo mi to a díky tomu se tam dostal. Říkal jsem si, že odtamtud musím jít do háje, jinak by mohl být průser. To se podařilo,“ řekl ke zmiňované situaci šampion střední váhy.

Mnohé fanoušky přitom mohlo překvapit, že s Vémolou šel do boje podle jeho pravidel. „Prostě jsem si hodil do hlavy, že se chci prát takhle, porazím tě tvým vlastním stylem. V čem jsi dominantní? Ve wrestlingu. Že každého natlačíš na stěnu, pak ho hodíš. V tomhle tě dokážu porazit. Proto jsem tam zůstal,“ vysvětlil Kincl.

Někteří profesionální zápasníci přitom tipovali, že na body půjde zápas spíše na stranu Vémoly, který byl aktivní u pletiva. Nic zásadnější si ale vytvořit nedokázal. „Když jsem viděl, jak se zalívá, tak jsem si byl jistý, že musím vyhrát. Podle dnešních pravidel je efektivní striking nejvíc. Není víc clinching na pletivu,“ popsal Kincl.

Zatímco třiatřicetiletý vítěz souboje mluvil před novináři na tiskové konferenci, Vémola byl už z areny dávno pryč. Zmizel z ní jen asi dvacet minut po konci zápasu. „Trošku mě mrzí, že tady není, že se na to vykašlal. Ani mi po zápase nepodal ruku,“ vyprávěl Kincl.

Došel podle něj příběh o vzájemné nevraživosti mezi ním a Vémolou tímto zápasem ke svému konci? „Vím, že teď z toho nevystoupím. Bylo okolo toho obrovské haló. Teď to ještě nějakou dobu pojede, ale doufám, že za chvíli vymyslíte něco jiného, abych z toho vlaku Kincl – Vémola mohl vystoupit a žít něco trochu jiného. Je to unavující. Jak to vypadá s tím Attilou?“ obrátil se Kincl na promotéra Ondřeje Novotného s tím, že by Végha sám rád vyzval.

Se smíchem se potom rozpovídal i o tom, jak bude trávit nejbližší hodiny a dny po zápase. „V nejbližších minutách se těším na to, že s manželkou zkontrolujeme, jak dopadlo těch asi deset úderů na kule, co jsem dostal. Minulý týden jsme lehounce nadhodili téma druhého dítěte, tak bych nerad, abych nakonec na zápas vzpomínal smutně,“ upozornil Kincl na několik úderů, které schytal od soupeře do rozkroku.

„Kamarádi jinak už zahřívají bar. Já jsem abstinent, já nezapíjel ani dceru. Nepotřebuju pít. Za mě to doženou jiní, třeba to za mě dohání Hroňas,“ zmínil vítěz i svého kamaráda Filipa Hronka, který nastupuje v NHL za Vancouver Canucks.

Po skončení prvotních oslav si pak Kincl s rodinou vyrazí na relaxační pobyt. Po pětiletém čekání a tvrdé přípravě, která se vyplatila, to bude potřebovat.