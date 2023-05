V sobotu v pražské O2 areně nastupoval Miroslav Brož k prvnímu zápasu v Oktagonu po téměř dvou letech. Z RFA se vrátil, protože se mu stýskalo po fanoušcích a skvělé atmosféře. Výborné přijetí mu zkalil jen pískot některých diváků po vyhlášení výsledku zápasu proti Robertu Pukačovi. „Za mě to byla remíza,“ říkal bezprostředně po zápase sám Brož, jehož rozhodčího určili jako vítěze duelu. Dočkají se fanoušci odvety?

Miroslav Brož na Oktagonu 43 porazil na body Roberta Pukače.

„Fakt jsem čekal, že dají remízu, a byl jsem smířený i s tím, že bych prohrál. Říkám no a co. Pánbůh nám dává překážky, abychom je překonávali, a já dneska dostal takhle těžkou překážku. O to je to sladší. Nemyslím vítězství. Vítězství je hořké,“ vyprávěl ještě zakrvácený Brož.

V zápase se pral nejen se svým soupeřem, ale také se zdravotními problémy. Ty nastínil už v předzápasovém rozhovoru pro Deník a jak prozradil po boji, trápil ho pásový opar.

„Musel jsem brát antibiotika a antivirotika. Dvě kola ale byla docela dobrá na to, že jsem pod prášky. Ve třetím kole už jsem nemohl, ale pořád jsem dával údery, vracel lokty. Pod prášky jsem se ale dvě kola rval. Jestli něco mám, tak je to srdce. Radši bych tam chcípnul,“ nechal se slyšet.

S výsledkem zápasu nebyl podle očekávání spokojený ani Brožův soupeř Pukač. Ten se cítil po třech pětiminutových kolech jako vítěz. „Oháněl se tím, že měl první kolo vyhrát, protože mě na konci nahulil. On to trefil, ale Jungwirth trefil takových úderů dvacet. Třetí kolo vyhrál, ale já jsem dělal dvě kola. I na zemi jsem mu navíc dával údery. Už nejsou devadesátá léta, kdy jeden takedown rozhodl zápas,“ podělil se o svůj pohled na souboj Brož.

Ten se s Pukačem v prvních dvou kolech hodně ostře rval, oba bojovníci si vyměňovali údery, ale přece jen o něco aktivnější byl český bojovník. Až ve třetím kole ho jeho slovenský soupeř dokázal hodit na zem a v horní pozici byl dominantnější.

„Měl jsem to pod kontrolou a chtěl jsem mu odtlačit nohu, ale věděl jsem, že když to udělám, tak mi vleze do zad. Říkal jsem si, že to radši nebudu riskovat. Udělal to dobře. Bál jsem se, že by mě mohl začít škrtit, tak jsem si řekl, že to radši doležím,“ vysvětlil situaci Brož.

„Určitě ho respektuju. Vzal zápas a absolutně chápu, že byl nas*aný,“ dodal.

I když Brož odcházel ze zápasu jako vítěz, v obličeji byl po přestřelce s Pukačem pořádně rozbitý. „Na začátku druhého kola jsem cítil teplo. Tak jsem si říkal, to ne, to zase budu vypadat,“ smál se čtyřiatřicetiletý zápasník.

„Mně se dělají hrozně jednoduše hematomy. Vypadám, jako bych prolétl vosím hnízdem. Já ale potřebuju dostat úder, abych se nastartoval, abych byl tvrdý. Potřebuju tu rvačku,“ popsal Brož.

I přes veškerou kontroverzi si ale návrat do Oktagonu naplno užil. „Nástup super, fantastické. Pro to jsem se vracel, chybělo mi to. Oktagon je absolutní fenomén, takže bych chtěl ještě jednou poděkovat Ondrovi (Novotnému), Palovi (Nerudovi), celému Oktagonu, fanouškům i vám novinářům. Lidi mě krásně přivítali,“ podělil se o své pocity Brož.

Jedinou kaňkou pro něj tedy zůstal pískot, který se z tribun začal ozývat po oznámení výsledku. „Mně je to úplně jedno, jak to dopadlo, já chtěl udělat dobrý zápas. Pro mě je to strašně smutné,“ krčil rameny Brož.

Jak to vidí s odvetou, o kterou si hned po zápase řekl Pukač? „Jestli nám ji dají? Klidně. To je ale na Ondrovi. Chci dělat další takové zápasy a je mi jedno, jestli to bude Pukač, nebo někdo jiný,“ nelámal si s tím hlavu.

Nejdřív se ale musí dát zdravotně stoprocentně do pořádku. „Zápas v prosinci, v únoru, v květnu, teď mám hokej, přes léto hodně kempů s dětmi. Musím se dát zdravotně dokupy. Doktor mi říkal, že tímhle způsobem si uženu nějaké autoimunitní onemocnění, protože mám třetí pásový opar ve dvou měsících,“ zakončil zápasník, který neprohrál už sedm duelů v řadě.