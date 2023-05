Pražská O2 arena bude v sobotu večer svědkem toho nejlepšího MMA na naší půdě. Nejen, že se rozhodne o postupujících do semifinále prestižního Tipsport Gamechengeru, ale po dlouhých pěti letech se proti sobě konečně postaví nesmiřitelní rivalové Patrik Kincl a Karlos Vémola. „Kincl mě může porazit jenom, když udělám chybu,“ tvrdí populární Terminátor. „Upletl si na sebe bič, jak si naplánoval další zápasy,“ kontruje aktuální šampion střední váhy Oktagonu.

Karlos Vémola | Foto: se souhlasem Oktagon MMA

Na tuto bitvu se těší dlouhá léta všichni fanoušci českého MMA. Nesmiřitelné nepřátelství mezi Patrikem Kinclem a Karlosem Vémolou se zrodilo už na konci června 2018, kdy se proti sobě čeští bijci postavili v rámci XFN. Na body tehdy zvítězil Vémola, Kincl ale porážku jen těžko kousal a upozorňoval na to, že ho soupeř zasáhl nedovoleně do oka. Téměř pět let slovních přestřelek a výzev by mělo skončit už tuto sobotu, kdy se oba špičkový zápasníci potkají v oktagonu.

„Jeden čas už jsem to pustil úplně z hlavy. Pak přišla nabídka z Oktagonu na zápas s Pirátem o titul a tahle cesta se najednou zase otevřela, takže jsem tím zase začal žít. Propadl jsem tomu, vynechal jsem kvůli tomu Gamechanger. Už to nechci pustit z rukou. Bylo to složité, je to dlouhé, je to unavující, ale ještě pár dnů a je to za mnou,“ rozvyprávěl se Kincl o nadcházejícím zápase v pořadu NA DOHLED.

„Pokud nejsem schopný porazit Kincla, tak si nemůžu myslet, že jsem schopný porazit skvělého šampiona, jako je Attila Végh. Každý zápas má svůj smysl, všechno má proces. Pokud opravdu chci odvetu s Attilou Véghem, o které už dlouhé roky sním, tak musím porazit Kincla. Pokud nejsem schopný porazit Kincla, tak nemá smysl, aby se uskutečnila nějaká odveta století,“ podělil se o svoji motivaci Vémola, který si na závěr přípravy přizval i zahraniční hosty.

Zdroj: Oktagon MMA

S posledními sparingy mu totiž vypomáhal Alexis Demetriades, hlavní trenér z London Shootfighters, a jako sparing partner Norbert Novenyi. Právě s ním se Terminátor připravoval už před prosincovým turnajem, na kterém se měl s Kinclem střetnout původně.

„Karlos je neustále ve skvělé formě. Přijeli jsme jen vypilovat nějaké detaily. Mám podobný styl jako Kincl, takže jsem mu pomáhal i v posledním zápase proti Kinclovi. Jsem tak trochu Kinclova replika,“ vysvětlil Novenyi.

Díky tvrdé přípravě se Vémola bude snažit eliminovat všechny možné chyby, které by v zápase mohl udělat. „Kincl mě může porazit jenom, když udělám chybu. On prostě není lepší a kompletnější zápasník, ať si kdo chce říká co chce. Sám někde říkal, že bude 25 minut čekat na chybu, kterou já nesmím udělat,“ prozradil Vémola.

„Je to jeden z nejchytřejších českých zápasníků. Podívá se, ví, jak se hýbat, ví, jak se na zápasníka připravit, ví, jak se z chyb poučit. Je velice inteligentní fighter v kleci. Zápasí inteligentně, ale zároveň ho hlava zrazuje. Hlava mu plno zápasů vyhrává, ale zároveň mu dokáže hlava plno zápasů prohrát,“ zamyslel se šampion Oktagonu v kategorii do 93 kilogramů.

Sám Kincl si ale žádný psychický tlak nepřipouští a ještě necelé dva dny týdny před zápasem vyrazil jako host do populární talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

„Já si žádný tlak nepřipouštím. Naopak on tím, jak si naplánoval další zápasy, tak si na sebe upletl velký bič. S tím se nebude nastupovat úplně snadno,“ tvrdil Kincl. Od svého soupeře prý žádné překvapení v kleci nečeká.

„Po těch letech a tolika zápasech nejde styl jen tak změnit. Styl bude pořád stejný. Může mě trefit, ale s takovým boxingem, jaký má on, to je na ukončení kariéry, kdyby mě sundal,“ nechal se slyšet Kincl.

Oba soupeři půjdou do klece jako držitelé jednoho z pásů Oktagonu. Kincl si v této organizaci zatím připsal dvě vítězství, když si poradil jak se Samuelem Krištofičem, tak s Alexem Lohorém. To Vémola naposledy nestačil už v roce 2019 na zmiňovaného Végha a od té doby zvítězil sedmkrát v řadě. Naposledy v dubnu v Liberci porazil Ala Matavaa.

Kdo tedy vyjde jako vítěz z dlouho očekávané odvety? Podle sázkových kanceláří tento souboj favorita nemá a zápasníci by měli jít do klece s vyrovnanými šancemi. O všem se rozhodne až při vyvrcholení sobotního turnaje Oktagon 43 v Praze.