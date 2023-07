V květnu opouštěl oktagon a O2 arenu zkrvavený, s nateklým okem a jako poražený. Teď zná Karlos Vémola svého dalšího soupeře. V sobotu 29. července vyzve na Štvanici v domluvené váze do 91 kilogramů argentinského bijce Lucase Alsinu, který má na svém kontě 11 vítězství a čtyři porážky. Začne vítězně i v Oktagonu, nebo půjde o další snadnou kořist pro českého zápasníka, jak předvídá řada fanoušků?

Karlos Vémola | Foto: se souhlasem Oktagon MMA

Sedmatřicetiletý Alsina, který měří 191 centimetrů a měl by mít proti Vémolovi výškovou výhodu, půjde do souboje v podobném rozpoložení jako český Terminátor. Také Argentinec totiž svůj poslední zápas prohrál, když v Bellatoru podlehl Luku Trainerovi už v prvním kole na rear-naked choke. Jednalo se ale teprve o jeho čtvrtou porážku v profesionální kariéře.

Už předtím se Alsina stal šampionem organizace CAM i světovým šampionem K1 organizace WKF. Z jedenácti vítězství dosáhl hned na sedm díky KO, z nichž šest předvedl rovnou v prvním kole.

„Lidi mi píšou, že to je slabý soupeř. Popravdě nevím, ještě jsem se na něj vůbec nedíval. Jenom chci Oktagonu poděkovat za to, že mi soupeře sehnali, protože se říká, že je to možná poslední Štvanice. Pro mě je to určitě poslední Štvanice. Jsem rád, že můžu nastoupit,“ zveřejnil Vémola na svém Instagramu krátce po oznámení soupeře.

Český zápasník si bude chtít jednoznačně spravit chuť po nepovedeném duelu s Kinclem. V květnu v souboji o pás pro šampiona střední váhy sice držel svého soka pod tlakem, nedokázal mu ale vnutit svůj boj a z klece odcházel potlučený a poražený. I proto ohlásil Terminátor na závěr roku konec své kariéry. Souboj s Alsinou by tedy měl být jedním z jeho posledních.

Původně ale Vémola podle svých slov pomýšlel na jiného soupeře. „Původně jsem strašně chtěl zápas s Materlou, bohužel se v posledním zápase zranil. Potom se střídala různá jména, na kterých jsme se skoro domluvili. Pak ale vždycky přišel nějaký problém,“ vysvětloval ve videovzkazu pro fanoušky.

Právě u nich však čerstvě oznámený soupeř pro Vémolu velkou vlnu nadšení nezvedl. „Jako vždy dostane týpka, co je typický postojář. Takže ho vezme na zem a je hotovo, to je tak směšné, jak mu dávají zápasy na míru, aby vyhrál,“ napsal na Facebooku jeden z příznivců Oktagonu.

„Jsem tvůj fanoušek, Karlos, ale tohle je už fakt výsměch. Však ho tam naházíš do minuty,“ vzkázal Terminátorovi další z fandů.

Jako jasného favorita zápasu vidí Vémolu i sázkové kanceláře, které na turnaj vypsaly kurzy. Zatímco na domácího borce přelezl kurz jen těsně přes jedničku, na Argentincovo vítězství se pohybuje okolo 8,8.

Potvrdí Vémola roli favorita, nebo se na Štvanici zrodí velké překvapení? Ať tak, nebo tak, pro Terminátora se bude jednat o důležitý duel před obhajobou titulu v polotěžké váze proti Slováku Pavolu Langerovi.