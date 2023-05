Čeští fanoušci MMA už se nemůžou dočkat sobotního duelu mezi Patrikem Kinclem a Karlosem Vémolou, nadcházející turnaj Oktagonu ale nabídne daleko víc kvalitních zápasů. Čtvrtfinálovými boji totiž pokročí do další fáze prestižní pyramida velterové váhy Tipsport Gamechanger. „Teď máme čtvrtfinále a do úplného vítězství mi zbývají tři zápasy,“ hlásí sebevědomě domácí bijec David Kozma, který vyzve zkušeného Alexe Lohorého.

„Bylo mi víceméně jedno, s kým půjdu. Lohoré si myslím, že je jeden z těch těžších soupeřů. Ale já si jdu pro výhru, já si věřím na výhru,“ dodal Kozma k nadcházejícímu boji v pořadu NA DOHLED.

„Očekávám od něj tvrdost. Vím, že je to srdcař, takže je schopný jít taky za svoji hranici. Očekávám tvrdý a dlouhý zápas,“ dodal na konto Lohorého.

Přesto, že ho čeká těžký soupeř, nevolil třicetiletý Růžový panter žádnou speciální přípravu na čtvrtfinálový zápas, který bude předkrmem před soubojem Kincl versus Vémola.

„Speciálně zaměřenou přípravu nemám skoro nikdy. Mám tam detaily, které vím, že dělá, věci, co by na něj mohly fungovat. Zkouším si to při sparingách, ale že bych měl vyloženě přípravu na jednu věc, to nemám nikdy. A sedí mi to tak. Připravuju se hlavně komplexně,“ prozradil český zápasník, který čas mezi tréninky trávil se svojí malou dcerkou.

To Francouz Alex Lohoré v londýnském gymu, kde se připravuje, uzpůsobil svoji přípravu Kozmovi. „Myslím, že se mě pokusí dostat na zem. Tak to většinou dělá. Nepředpokládám, že by se mnou chtěl bojovat v postoji. Proto jsme si připravovali obranu ve wrestlingu, ale i útok ve wrestlingu. Připravovali jsme se na grappling a taky na pěstní souboje,“ popsal Lohoré s tím, že roli může hrát i to, že Kozma trénoval právě s Kinclem.

Přesto si Da Killa Kid věří, že českého zápasníka ukončí ještě před limitem. „Už se nemůžu dočkat, až Kozma dostane K.O,“ vyhlíží Lohoré.

Pro oba zápasníky je kromě cenného vítězství velkou motivací také finanční odměna, která se ke Gamechangeru váže. Mezi všechny zápasníky totiž bude rozdělen rovný milion euro.

„Za další souboj dostanu nejvyšší výplatu za celou moji kariéru. Ale jak jsem říkal, peníze jsou pro mě bonus. Dělám to z lásky k sportu. Je to pro mě životní styl a chci být ten nejlepší,“ řekl k otázce financí Lohoré, jenž už v minulosti zápasil jak s Kinclem, tak s Vémolou.

„Necítím rozdílný tlak oproti zápasu se Siwiecem. Před každým zápasem jsem stejně nastavený. Rozdíl je možná v tom, že předtím to bylo v Ostravě a teď zápasím v Praze. Je mi to ale víceméně jedno,“ prozradil závěrem Kozma.

Zápas mezi českým a francouzským zápasníkem by každopádně měl přinést parádní podívanou. Miláček domácího publika Kozma má v zádech titulovou porážku s Kaikem Britem a i do čtvrtfinále Gamechageru postoupil až po vyrovnané tříkolové bitvě s Polákem Siwiecem, po které mnozí fanoušci tvrdili, že měl jít dál právě jeho soupeř.

To Lohoré si naposledy v O2 areně poradil s Matúšem Juráčkem a ve tříkolové bitvě pak porazil Samuela Krištofiče a postoupil do čtvrtfinále. I díky přesvědčivějšímu výkonu v poslední bitvě je nyní Lohoré podle sázkových kanceláří favoritem. Podaří se Kozmovi ho zaskočit?