Československá MMA organizace Oktagon si na červen připravila svůj dosud největší projekt – ve fotbalovém Edenu uspořádá galavečer pro zhruba 30 tisícovek fanoušků. Jedním z jeho vrcholů bude odveta mezi Karlosem Vémolou a Attilou Véghem, z něhož si vítěz odnese pás pro šampiona polotěžké váhy. Předprodej na 58. turnaj organizace odstartoval v pondělí dopoledne a už během prvního dne se prodalo 17 tisíc lístků.

Oktagon 51 v pražské O2 areně. Ondřej Novotný, Piotr Wawrzyniak a Pavol Neruda | Foto: Oktagon MMA

První zájemci se mohli dostat k lístkům už v neděli, kdy odstartoval přednostní nákup pro členy Oktagon.TV Clubu. Ti si mezi sebe nakonec rozebrali okolo šesti tisícovek vstupenek a také většinu nejlepších a nejdražších míst. Ta nejlevnější jsou v prodeji za 1290, nejdražší pak za 49 990 korun. Právě místa přímo u klece ale zmizela jako jedna z prvních.

„Koupili toho víc, než jsem čekal. Pokud se chystáte na VIP na ploše, tak máte z 600 šancí už jen nižší desítky. Z první řady zůstává jeden lístek,“ prozradil majitel organizace Ondřej Novotný v živém vysílání MMA letem světem.

V tu chvíli ještě ani neodstartoval předprodej pro registrované zájemce. Ti si mezi sebe posléze rozebrali dalších více než deset tisícovek lístků. Už dvě hodiny po zahájení prodeje bylo prodáno 15 000 vstupenek, přičemž do večera se číslo vyhouplo na 17 tisíc.

Do prodeje zatím pořadatelé uvolnili 23 500 vstupenek, přičemž počítají s kapacitou okolo 30 tisíc míst. Ta se ale ještě může měnit. „Celková kapacita je pořád variabilní. Pořád jsou tam prvky show a blokace, nad kterými přemýšlíme. Kapacita se tedy může pořád měnit,“ prozradil Novotný a odhalil, že jen na samotné ploše bude okolo 7 500 míst k sezení. Do volného prodeje, kde budou moci nakupovat už i neregistrovaní uživatelé, půjdou zbylé vstupenky ve středu 31. ledna

„Vypadá to, že se dostane i na lidi, kteří vůbec registrovaní nebyli, což je možná trochu překvapení. Na druhou stranu je to fajn. Je fantastické, že už teď víme, že to bude nejnavštěvovanější turnaj. Uděláme rekord a těšíme se, že to spolu vyprodáme,“ zářil Novotný na svém Instagramu, když oznamoval překročení hranice 15 tisíc prodaných lístků.

Obrovský zájem o turnaj nezastavil ani fakt, že zatím je známý pouze jediný zápas karty. V něm se spolu v odvetě utkají Karlos Vémola a Attila Végh, přičemž vítěz si odnese titul pro šampiona polotěžké váhy. Nejspíš ale nepůjde o jediný pás, který bude v Edenu ve hře.

„Plánujeme jako vždycky řádově 11 zápasů. Sliboval jsem dva titulové, to zatím držím. Zbytek karty je ještě dost daleko. Skoro všichni, kdo tam mají zápasit, ještě budou zápasit. Takže se to teď odhalovat nemůže. Už se ale karta rodí,“ prozradil majitel Oktagonu.

Co se týče dalších zápasů, po posledním turnaji se spekuluje o tom, že by se na domovském stánku fotbalové Slavie mohl představit například Matěj Peňáz, který krátce po své poslední výhře vyzval Patrika Kincla k souboji o titul ve střední váze. Prozatímní titul ale drží Polák Piotr Wawrzyniak, takže Kincl se bude muset nejprve utkat s ním. Stane se tak právě v Edenu, nebo dojde na očekávanou bitvu už dříve?