Československá MMA scéna už ví, čím vyvrcholí letošní rok v organizaci Oktagon. Šampion střední váhy Patrik Kincl už si totiž vybral svého soupeře pro titulovou obhajobu, která se uskuteční 29. prosince v pražské O2 areně. Mnozí sázeli na třetí vzájemný souboj s proslulým Karlosem Vémolou, ale Kincl zvolil novou výzvu. Na konci roku se utká s dvojkou žebříčku Vlastem Čepem.

Patrik Kincl. | Foto: Roman Mareš

„Chtěli jste velkou výzvu, toto je pro mě největší, jaká může být! Patriku, věřím, že přijmeš a uvidíme v O2,“ vyzval Čepo úřadujícího šampiona střední váhy. Hned po svém vítězství nad Pavolem Langerem v souboji o pás v polotěžké váze ale přispěchal s hozenou rukavicí i Karlos Vémola. Fanoušci československého MMA od té doby čekali, jakou cestu si Kincl zvolí.

Řada fanoušků přitom doufala právě ve třetí vzájemnou bitvu s legendárním Terminátorem. Tomu Kincl podlehl v roce 2018 na body a od té doby mezi oběma zápasníky panovala obrovská nevraživost. K vyhlížené odvetě došlo až letos v květnu, kdy Vémola svého soupeře celých pět kol tlačil na pletivo, ale sám si nic nevytvořil a odešel s ošklivě rozbitým obličejem. Kincl obhájil pás a oddechl si, že ostře sledovaný duel má za sebou.

„Teď to ještě nějakou dobu pojede, ale doufám, že za chvíli vymyslíte něco jiného, abych z toho vlaku Kincl – Vémola mohl vystoupit a žít něco trochu jiného. Je to unavující,“ vyprávěl držitel pásu krátce po ostře sledované bitvě.

I proto mohli fanoušci tušit, že se do další odvety s Vémolou nepožene. A jak Oktagon v úterý odhalil, skutečně je tomu tak. Dalším Kinclovým vyzyvatelem bude Slovák Vlasto Čepo, aktuální dvojka žebříčku střední váhy.

Ten si o titulovou šanci řekl dobrými výkony v posledních bitvách. Naposledy prohrál v říjnu 2020 s Polákem Mateuszem Strzelczykem a od té doby zapsal čtyři výhry a jednu remízu. Postupně porazil Milana Kostice, Alexandra Silvu, Giovanniho Melilla a naposledy Iona Taburceanua. Jen s Hectorem Lombardem se slovenský bijec rozešel nerozhodně.

„Teď jsem se dostal na největší stage a turnaj, budu bojovat o titul Oktagon šampiona proti nejlepšímu oponentovi. Za moji krátkou kariéru v MMA jsem se dostal na nejvyšší úroveň v Evropě bez toho, aby mě někdo tlačil nebo na sílu promoval, protože jsem bojoval a nechával jsem tam všechno. Takže Čepo armádo, 29. 12. jdu bojovat za náš všechny, nechám tam všechno a ostatní už nezávisí na mně,“ vyhlásil Čepo na svém Instagramu.

„Dopadlo to špatně pro sport a pro fanoušky, protože Patrik Kincl si zvolil jednodušší cestu, což je Vlasto Čepo. Všichni vědí, že jsem nechtěl shazovat do 84, ale chtěl jsem na konci roku udělat něco velkého a nic většího než trilogie Kincl – Vémola tam nebylo. Lidi, kteří tvrdí, že by je tenhle zápas nezajímal, by se na něj stejně dívali,“ reagoval na rozhodnutí Vémola v rozhovoru pro Prima CNN News.

A jaké jsou reakce fanoušků? Velká část z nich by si podle komentářů na instagramovém profilu organizace spíše přála další bitvu rivalů Kincl – Vémola.

„Vémola by přitáhl větší sledovanost. Trilogie by byla za mě lepší,“ píše jeden z uživatelů. „Celkem zklamání. Čepo si ještě za mě nezaslouží titulovou bitvu, neporazil nikoho z žebříčku a navíc co šel proti zemařům, tak to dopadlo prohrou. Větší smysl by dával zápas Čepo versus Peňáz o vyzyvatele a Kincl vs Vémola jakožto završení trilogie,“ přidává další.

Fanoušci Oktagonu se každopádně mají na konci roku v O2 areně na co těšit. Kincl, který je jedním z nejlepších českých zápasníků současnosti, se utká s nažhaveným vyzyvatelem ve velkém vyvrcholení celého večera i roku. O nic méně zajímavý nebude ani druhý dosud známý duel, v němž se rozhodne o vítězi Tipsport Gamechangeru mezi Bojanem Veličkovićem a Andreasem Michailidisem.