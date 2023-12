Ve čtvrtek dopoledne absolvovali zápasníci Oktagonu oficiální vážení před posledním turnajem roku, který v pátek hostí O2 arena. V ní se naposledy v kariéře představí legendární Karlos Vémola, který po hubnutí vypadal zničeně. Váhový limit ale splnil stejně jako zbylí účastníci hlavních zápasů večera. Převážili jen Hassan Shaaban a Ion Surdu, kteří mají od organizátoru dvě hodiny na splnění předepsané váhy.

Karlos Vémola | Foto: se svolením Oktagon MMA

„Stárnu, osmdesát osmička byla peklo. Večer na tom ale budu o pár kileček líp. Potřebuju nabrat energii a rozloučit se s O2 arenou vítězně,“ vyhlásil Karlos Vémola po staredownu se Samuelem Krištofičem, ze kterého odešel velmi brzy. Znatelně na něm přitom bylo vidět, jak mu hubnutí dalo zabrat.

Limit ale stejně jako Krištofič nakonec těsně splnil. Oba borci navážili nejprve 88,6 kila, čímž o 100 gramů překročili předepsaný limit. Bez šortek už se ale do mezí vešli a oba shodně navážili 88,4 kila.

„Takový staredown jsem čekal. Těším se na zítra, zítra bude vítězství,“ vyhlásil sebevědomě Krištofič, který jde do zápasu jako jasný outsider. Po letech výměn názorů a nejrůznějších přestřelek na sociálních sítích se ale konečně dočká zápasu s Vémolou.

„Bylo to takové začarované, pořád se to rušilo. Zítra to ale vypukne a věřím, že lidem doručíme fantastický zápas. Věřím, že mám schopnosti, abych Karlose porazil. Vizualizuju si knockout v prvním kole,“ prozradil slovenský zápasník, který má na kontě dvě porážky v řadě.

Nyní s Vémolou obstará jeden z hlavních zápasů večera. Tím úplným hřebem bude finále evropské ligy mistrů v MMA mezi Srbem Bojanem Veličkovićem a Řekem Andreasem Michailidisem. Také tito dva zápasníci se vešli do předepsané váhy 77,1 kilogramu.

„Cítím se skvěle. Byla to dlouhá cesta, ale byla úžasná. Bojoval jsem na třech skvělých vyprodaných událostech. Užíval jsem si každou chvíli. Byla to určitě zatím nejlepší část mé kariéry,“ nechal se slyšet před velkým zápasem Veličković.

Jeho souboji s Michailidisem bude předcházet ještě souboj o titul prozatímního šampiona střední váhy. Po zranění úřadujícího držitele pásu Patrika Kincla se o něj popere Slovák Vlasto Čepo s Polákem Piotrem Wawrzyniakem.

„Nemůžu se dočkat. Po čtyřech letech v MMA mám titulový zápas, je to pro mě velká příležitost. Jsem připravený kvůli tomu v kleci umřít. Chci si to užít. Nedostal jsem to zadarmo, ale za čtyři roky poctivého tréninku,“ prozradil před největším soubojem své kariéry Čepo.

Také on a jeho soupeř splnili předepsanou váhu. Problém s ní měli jen dva bojovníci. Němec Hassan Shaaban, který se v prvním zápasu večera utká s českým bojovníkem Tomášem Fialou, po oficiálním vážení dostal ještě dvě hodiny na to, aby shodil 0,7 kila.

O něco menší shazování pak čeká na Moldavana Iona Surdua, který v rezervním zápasu Gamechangeru vyzve Itala Stefana Paterna. Ještě předtím ale musí oblíbenec fanoušků shodit 0,4 kila.

Zbylí zápasníci se do vypsaného limitu váhy vešli a nyní už můžou naplno sbírat síly na páteční večer. Ten přinese deset zápasů včetně trojice hlavních taháků. Ty doplní ještě souboj Daniela Škvora s Martinem Zawadou nebo duel Karola Ryšavého proti Henriquemu Madureirovi.