Poslední turnaj organizace Oktagon v roce 2023 přinesl hned několik šokujících výsledků. Karlos Vémola, který se loučil s pražskou O2 arenou, schytal od outsidera Samuela Krištofiče knokaut hned v prvním kole a na prozatímní titul nedosáhl ani Slovák Vlasto Čepo, který podlehl Polákovi Piotru Wawrzyniakovi. Papírové předpoklady postavil na hlavu i Srb Bojan Veličkovič. Ten ve finále Tipsport Gamechangeru porazil favorizovaného Řeka Andrease Michailidise po krásné bitvě a odnesl si snovou výhru 300 tisíc euro.

Jeden z hlavních taháku turnaje měl definitivně rozseknout dlouholetou rivalitu mezi českou legendou MMA Karlosem Vémolou a Slovákem Samuelem Krištofičem. Karty byly přitom rozdané jasně. Pirát prohrál poslední dva zápasy a český Terminátor měl být jasným favoritem.

Jenže slovenský zápasník si věřil a jak prozradil po čtvrtečním oficiálním vážení, v zápase si vizualizoval svoje vítězství hned v prvním kole. A jak řekl, tak se nakonec i stalo. Vémola se s Krištofičem překvapivě pustil do pěstní výměny vestoje, na což doplatil už po minutě a 48 sekundách. Pirát ho v tu chvíli zasáhl do hlavy třemi rychlými ranami pěstí a vyhlášený bojovník se bezvládně skácel k zemi.

V tu chvíli byla celá O2 arena na nohou. „Jsem dojatý. Psali jste mi strašně moc zpráv, hodně lidí mě i odepisovalo. Sám sobě jsem ale dokázal, že se nemáte nikdy vzdávat,“ prohlásil přímo v kleci Krištofič hned poté, co zkrotil silné emoce, které jím cloumaly.

Už krátce po svém vítězství měl ale slovenský bojovník jiné starosti – v šatně se zajímal o to, jak si vede jeho krajan Vlasto Čepo, který bojoval o prozatímní titul střední váhy. Jenže neúspěšně. Proti Polákovi Piotrovi Wawrzyniakovi měl šanci ukončit zápas už v prvním kole, kdy dostal soupeře na zem a zasypával ho pěstmi, ale svoji šanci nezužitkoval.

Wawrzyniak našel na Čepa recept, pokaždé se na něj na zemi dostal a tvrdými ranami lokty i pěstmi si došel pro výhru ve třetím kole. S prozatímním pásem tak má právo vyzvat Patrika Kincla, který je úřadujícím šampionem. „Nejsem překvapený, jak to dopadlo,“ uvedl po své výhře sebevědomě polský zápasník a vyzval Krištofiče, se kterým by se rád utkal, než se dá Kincl zdravotně do pořádku.

Překvapení ale přinesl i úplný hřeb večera v podobě finále pyramidy Tipsport Gamechanger ve střední váze. Podle sázkových kanceláří i expertů byl favoritem Řek Andreas Michailidis, pro vítězství si ale nakonec dokráčel Srb Bojan Veličković.

Oba bojovníci ale ukázali extratřídu, fanouškům předvedli plejádu technik MMA a jejich zápas musel bavit. V prvním kole měl navrch Michailidis, ve druhém ovšem převzal otěže Veličković a svoji převahu dotáhl k triumfu ve třetím kole. V něm se dostal soupeři do zad a škrcením ho donutil odklepat.

„Byla to neuvěřitelná cesta. Díky, Praho,“ vyprávěl hned po skončení zápasu Veličković, který za vítězství obdržel trofej i šek na 300 tisíc euro. „Něco jsem v hlavě měl, ale nechtěl jsem plánovat, co bych s těmi penězi udělal, dokud je nebudu mít. Věděl jsem, že to bude těžké, dal mi zabrat,“ ocenil i soupeře a neopomněl v dojemné řeči poděkovat také své snoubence a matce.

Podobně dojemný závěr měl i zápas mezi Danielem Škvorem a německým veteránem Martinem Zawadou, který po přesvědčivém výkonu vyhrál na body český zápasník. Zawada poté položil rukavice do středu oktagonu a ukončil svoji zápasnickou kariéru. „Cítím, že jsem na to už starý,“ prohlásil a vysloužil si bouřlivý aplaus tribun.

Ten si vyslechl i Ital Stefano Paterno, který při své premiéře v Oktagonu porazil Moldavana Iona Surdua na submisi, i Slovák Karol Ryšavý, který zapsal technický knokaut. Výhrou nad Italkou Chiarou Penco si pak řekla o titulovou šanci Francouzka Eva Dourthe a vítězství zapsali také Američanka Mallory Martin, Čech Radek Roušal a Němec Hassan Shaaban.