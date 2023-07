S organizací Oktagon je spojený prakticky od jejího úplného začátku a od té doby zažil nespočet turnajů. Nyní se event director Michal Pavel podílí na organizaci takového, jaký tady ještě nebyl. To nejlepší z českého, slovenského i evropského MMA naservírují pořadatelé fanouškům hned dva dny po sobě v unikátním prostředí pražské Štvanice. Tam zavítá organizace se svými galavečery vůbec naposledy. Chybět nebudou atraktivní zápasy ani doprovodná show s vrcholem v podobě halftime show.

Michal Pavel zastává v Oktagon MMA pozici event directora. | Foto: Oktagon MMA

Sobota 29. července je beznadějně vyprodaná, na pátek 28. ještě zbývají poslední lístky. Šest z nich můžete vyhrát i v soutěži na Deník.cz.

O to, aby během obou dnů vše proběhlo přesně podle plánu, se už dlouho dopředu starají Michal Pavel a jeho tým. „Je to práce dopředu, při akci i po akci. Je to celková správa a zařizování od malých věcí, jako jsou tiskové konference, vážení před turnajem, zamlouvání hotelu, haly, stravování, security, hostestky, klec… Je toho opravdu hodně,“ vysvětluje Pavel náplň práce event directora.

V jaké fázi jsou přípravy týden před začátkem turnaje?

Právě jedu ze Štvanice jako asi každý den. Finalizujeme. Týden už je hrozně krátká doba, obzvlášť tím, že začínáme v pátek. Všechno se nám tím posunulo, první přílety zápasníků budou už ve středu, někdy i v úterý. Spíš jsme ve fázi finalizace.

Co ještě je potřeba za poslední týden zařídit?

Tím, že je to pod širým nebem, tak pro jistotu ladíme i nějakou mokrou variantu. A to i pro veřejné vážení před turnajem. Prozatím máme v plánu to udělat na pražské náplavce, kde doufám, že to dopadne. Koukal jsem na počasí a držím pěsti a skoro se dávám na modlení, aby to dopadlo dobře a bylo to tam. Připravuju se ale i na možnou nepřízeň počasí, abychom měli další variantu. Stejně tak je to potom i se samotným turnajem. Jinak teď dotahujeme ještě nějaké smluvní věci. Je to hodně byrokracie. Jak je léto, tak musíte mít zásadní věci domluvené dopředu. Jak je nemáte domluvené, tak už to nedoženete.

V čem je Štvanice specifická tím, že je pod širým nebem? Hádám, že kromě počasí tam bude hrát roli i hluk.

Často se bavíme o tom, že Praha je v tomhle trošku limitovaná nočním klidem a možností používat různé efekty. Budeme se samozřejmě snažit vyjít maximálně vstříc. Jsme vděční, že turnaj můžeme udělat, takže se snažíme eliminovat všechny možné problémy. Proto jsme se domluvili, že halftime show musí skončit do 22 hodin, aby nebyla velká zvuková stopa. Na druhou stranu víme, že doprovodné písničky, na které třeba nastupují zápasníci, budou i po 22. hodině. Proto jsme domluvení, že se budeme snažit hluk limitovat, abychom co nejméně rušili noční klid.

Jakým specifikem je to, že pořádáte dva turnaje ve dvou dnech na stejném místě? Je to ulehčení, nebo naopak komplikace?

Na to se mě můžete zeptat v pondělí po turnaji. Je to náš první double, takže nevíme. Když se mě Ondřej Novotný (majitel organizace Oktagon MMA) ptal, co si o tom myslím, tak jsem to bral i z ekonomické stránky. Jde o to, že když přivezete klec ze Slovenska, tak dopravu už neplatíte dvakrát. Bral jsem to i tak, že by nám to mohlo situaci ulehčit. Na druhou stranu na Štvanici si všechno musíte dělat sám. To znamená, že nás čeká trochu nevídaná věc, což je úklid mezi turnaji. Konec turnaje v pátek pro nás vůbec neznamená konec příprav, ale musí nastoupit úklidové čety. Musí se vyčerpat toalety, budeme převlékat plachtu na kleci, musíme uklidit celý areál. Je toho poměrně hodně a je to náročné.

Už jste zmiňoval halftime show, která byla na loňské Štvanici novinkou. Můžou se diváci těšit na podobné hudební vystoupení letos na obou turnajích?

Halftime show bude opět zajímavá, i když s ní určitě budeme začínat dříve, jak jsem zmiňoval. Musíme dodržet to, co jsme slíbili. Plánujeme něco na pátek i na sobotu, ale sobota bude samozřejmě s programem větší.

Mělo by se jednat o poslední turnaje na Štvanici. Co tomu říkáte vy osobně? Asi to pro všechny v organizaci bude emotivní.

Štvanice sama o sobě je prostě skvělý turnaj, atmosféra je tam jedinečná. Neříkám to jenom proto, že Štvanici prodáváme a je to náš turnaj. Říkám to proto, že to říkají i samotní zápasníci. Zápasníci milují zápasit open air, mají to rádi i lidi. Emotivní to určitě bude. Já byl na všech Štvanicích, s Oktagonem jsem spjatý od začátku, takže jsem si i užíval postup a změny mezi jednotlivými turnaji. Na druhou stranu můj rozpočet na event je právě ten rozpočet, který nám dělá největší vrásky. Jsou tam náklady jako energie, lidské zdroje a všechno jde hrozně nahoru. Když jsme si to teď spočítali, tak to nebylo úplně veselé. Proto chápu, proč bychom se se Štvanicí rozloučili. Doufám, že to nebude navždy, že to bude třeba jen nějaká malá pauza. V tuhle chvíli to ale zní tak, že Štvanice 28. a 29. července je ta poslední.

Máte vy osobně šanci si turnaj užít?

Nemám. Mám takový rituál, který už můj tým dobře zná. Jsem hodně v pracovním a když zjistím, že všechno klape, tak se převlékám do obleku. Na Štvanici se do něj člověk občas ani nestihne převléknout, jak je pořád ve střehu. Je to skvělý turnaj, který nás opravdu stojí hodně práce a síly. Snad si to lidi užijí a ocení to.

Těšíte se na nějaký konkrétní zápas z připravených karet?

Vždycky vidím aspoň poslední zápas, takže doufám, že uvidím oba titulové zápasy. Mám rád Magarda, s Limou je mezi nimi krásný hype, takže to bude určitě skvělé. Sanikidze s Keitou je taky pecka. Pokud to stihnu, tak mám rád zápasy Bryczeka a Piráta. To bude podle mě hodně dobrá přestřelka. Nesmím ale samozřejmě zapomínat ani na Karlose.