Patrik Kincl seděl poblíž klece a pozorně sledoval zápas mezi Polákem Robertem Bryczekem a Slovákem Samuelem Krištofičem o pozici jedničky střední váhy. Sám dobře věděl, že proti vítězi bude už brzy obhajovat pás šampiona. Hotovo nakonec bylo už po 56 sekundách. Bryczek podal dominantní výkon a zaslouženě získal šanci poprat se o mistrovský titul. „Doufám, že to bude co nejdříve. Když jsem to viděl, tak bych šel hned,“ vyprávěl hned po duelu Kincl, který má radost, že získal další motivaci v podobě nového soupeře.

Oktagon 45 v Praze na Štvanici. Patrik Kincl a Robert Bryczek. | Foto: Oktagon MMA

Co jste říkal na zápas mezi Robertem Bryczekem a Samuelem Krištofičem?

Byl to fofr. Nečekal jsem takový fofr, i když jsem čekal, že Bryczek vyhraje. Tipoval jsem třeba druhé třetí kolo, ale stalo se to už v prvním.

Přál jste si jako soupeře právě Bryczeka?

Rozhodně. Hodně jsem zmiňoval, že to pro mě bude daleko větší motivace. Zápasník, se kterým jsem nezápasil, líbil se mi už na vážení a staredownu. Bylo vidět, že je opravdu zakousnutý do tohohle zápasu. To je něco, co mě teď požene kupředu.

Je to pro vás velká výzva?

Pro mě určitě, dávám si to v hlavě hodně vysoko. Možná to až zbytečně dramatizuju. Je to ale něco, co mi opravdu pomáhá překonávat únavu, náročné tréninky a posunout se po sportovní stránce co nejdál.

Novým šampionem Oktagonu v bantamové váze je Lima, Kincla vyzve Bryczek

Bude Bryczek nejtěžším soupeřem, kterého jste v Oktagonu měl?

To si můžeme říct asi po zápase. Takhle to nedokážu říct.

Máte představu, kdy by mohlo k zápasu dojít?

Nemám. Až to tady zabalí, tak skočím za Ondrou (Novotným) a budu po něm chtít nějaké výhledové datum. Doufám, že to bude co nejdříve.

Kdy ideálně byste zápas chtěl?

Teď. Když jsem to viděl, tak bych šel hned. Můj vysněný scénář je září, říjen a ještě v prosinci stihnout O2 arenu.

Oktagon 45 v Praze na Štvanici. Robert Bryczek a Samuel KrištofičZdroj: Oktagon MMA

Jak teď vypadá vaše příprava?

Jsem profík, takže jsem v tréninku a ladím spíš technické věci. Po dnešku mám chuť do toho šlápnout. Nebudu lhát, nějaké emoce se ve mně praly a odehrávají. Budu je muset pustit ven někde na tréninku.

Máte představu, jak bude příprava vypadat, když jste teď viděl Bryczekovy zbraně?

Umí dobře tlačit, sedí mu, že vytvoří tlak od první vteřiny. Na mně bude to, abych si to pohlídal a naopak jeho gameplan narušil a prosadil si svoji hru. To znamená víc na vzdálenost, přesnější údery a nenechat ho přijít k sobě a vyvíjet tlak.

Bude hrát roli v přípravě i to, jak rychle Bryczek ukončil Krištofiče, se kterým vy jste se pral pět kol?

Vůbec ne. Budu přemýšlet nad tím, že mu sedí vytvořit tlak od první vteřiny. To, co se dneska stalo, jsem tak nějak viděl na staredownu. Když se na to podíváme zpátky, tak Bryczek byl opravdu soustředěný. V tunelu, zlý, opravdu chtěl vyhrát. To jsem u Piráta neviděl. Jasně, schytal tam čistou bradu, ale přišlo mi, že to zabalil maličko dřív. Že s tím byl lehce smířený.

Další soupeř Procházky? Velký rival z Polska Blachowicz poodkryl karty

Už jste měli staredown v kleci. Jak to vnímáte? Vypadalo to, že mezi vámi žádná nevraživost není.

Beru to takhle. Čistě jako akci pro Oktagon a diváky. Hlavní práce přijde v tělocvičně. Doufám, že to udržíme v téhle stránce a ukážeme fanouškům, kteří byli zvyklí konzumovat nenávistný obsah plný trashtalku, že to jde dělat i jinak. Naopak je motivovat na sobě pracovat a dostat je třeba ideálně i do tělocvičen, aby šli v našich šlépějích.

Těšíte se na to, že nebudete muset procházet podobným bahnem a urážkami?

No jasně. Netajím se tím, že mi trashtalky a podobné věci nedělají dobře, zbytečně mě to otravuje v osobním životě. Doufám, že to udržíme v téhle rovině. K polské scéně jsem vždycky vzhlížel, je v tomhle podle mě dál. Conor (McGregor) celý MMA svět pobláznil, ale myslím, že to jde udělat i dobrou sportovní cestou. Minimálně já se o to budu snažit.