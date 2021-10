Tománek startoval na jihu Itálie týden poté, co absolvoval závod v chorvatském Zadar Halfu. Na triatlonu Borgo Egnazia ho čekalo 1,9 kilometru plavání, dalších 90 na kole a klasická délka půlmaratonové trati. Kvůli vysokým vlnám musel český handbiker nejen zrušit tréninky, ale organizátoři byli donuceni přesunout plaveckou část z otevřeného moře do přístavu Savelletri. I tak ale větrné počasí trápilo všechny účastníky, což zapříčinilo i pomalejší cyklistickou část. Rodákovi z Příbrami se i tak podařilo zajet nejvyšší wattový výkon, z čeho měl velkou radost.

Vzhledem k úpravám čekaly na závodníky dva plavecké okruhy o délce 1 500 metrů, o to delší byl přesun do přechodové zóny, který měl délku necelého kilometru. „Dlouhé přeběhy opravdu nenávidím, ale nyní jsem byl rád. Plavalo se!“ prohlásil Tománek.

Příbramský rodák startoval v první vlně se ženami, později ho začali dotahovat nejrychlejší muži a vzhledem ke krátkému okruhu bylo plavání tentokrát hodně kontaktní. „Italové obecně patří mezi horší plavce a strašně kopou nohama, takže jsem byl ve výsledku „okopanej“ jako brambora a těšil se ven z vody,“ podotkl 34letý handbiker pro něhož bylo plavaní mezi zakotvenými loděmi jednoznačně zážitkem.

Následovala náročná cyklistická devadesát kilometrů dlouhá trať a co víc, silný vítr ztěžoval všem účastníkům podmínky na trati, zejména ve sjezdech. „Byl hodně rychlý a místy jsem atakoval rychlost 80 km/h, ve větru docela adrenalin. Na otočku do Savelletri se jelo přímo proti větru a vážně to nejelo. Oproti „zdravým“ cyklistům jsem měl výhodu v aerodynamice a mnoho jsem jich během tohoto úseku předjel,“ přiblížil Tománek. Druhý okruhy už jel pomaleji a ačkoliv mu klesl průměrný výkon, tak se mohl po dokončení radovat z nejvyššího wattového průměru v závodě. Na trati dle svých slov nechal příbramský rodák vše.

Běžecká trať byla převážně rovinatá a triatlonisté se mohli těšit na šotolinové pasáže, i tak si ale Tománek pochvaloval atmosféru okolo trati. Zvlášť, když se běželo olivovými háji a okolo archeologického naleziště Egnazia. „Bavilo mě to! Snažil jsme se zabojovat o výsledný čas pod pět, ale v silném větru se mi cíl pomalu vzdaloval. Běh jsem dokončil za 1:08:09 hodiny a celkově to vyšlo o pár minut nad pět,“ uvedl 34letý sportovec, který výsledný čas vzhledem k podmínkám považoval za důstojné rozloučení se sezonou.

Na Tománkovi se pravděpodobně projevil předchozí start na Zadar Half v Chorvatsku a také kumulující se únava. Ze všech účastníků byl jediný handicapovaný sportovec a umístil se v sedmé desítce na 62. pozici z celkových 237 závodníků, kteří se dostali do cíle. Nyní ho čeká odpočinek a příprava na další sezonu.