Odstartováno! Louda chce potvrdit formu, Mendrek s Králem zúročit zkušenosti

V pondělí v dánské Kodani začal světový šampionát v badmintonu, do kterého zasáhne v singlu Jan Louda. Český hráč skvěle rozjel úvodní část olympijské kvalifikace, v redukovaném žebříčku se drží na dvacátém místě, do Paříže postoupí 38 badmintonistů. Formu chce potvrdit také na nadcházejicím turnaji. „Je to nadplán, za který jsem velice rád. Hlavně díky posledním výsledkům mohu startovat na prestižnějších turnajích, kde se získávají body ještě o něco lépe,“ prohlásil Louda. Na MS se představí také český deblový pár Adam Mendrek a Ondřej Král, kteří rovněž bojují o účast na olympiádě a týdnu byli v tréninkovém centru v Anglii.

Jan Louda v akci. | Foto: ČBS