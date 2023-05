/VIDEO, FOTOGALERIE/ On to byl, kdo se v semifinálové sérii volejbalové extraligy s Karlovarskem jako poslední dotknul míče. „Skvělé pocity. Byl jsem první člověk, který věděl, že se balon odrazil správně. Už ve vzduchu mi bylo jasné, že postupujeme,“ popisuje týden starou euforii smečař Lvů Tomáš Kriško. Ještě větší by si chtěl užít po finále. To startuje v pondělí v Českých Budějovicích a 34letý kapitán slovenské reprezentace tuší, že se pořádně protáhne. „Očekávám pět zápasů s pěti tiebreaky. Maximální boj. A věřím, že tři z nich dopadnou lépe pro nás,“ zdůrazňuje.

Smečař pražských Lvů Tomáš Kriško. | Foto: VK Lvi Praha

Bylo moc složité vyřadit Karlovarsko?

To sám dobře vidíte na celkovém skóre i vývoji zápasů. Hrály se dva tiebreaky a i při dvou výsledcích 3:0 se bojovalo o každý bod. Týmy se snažily překvapit, prostřídat sestavy. Na chvíli to pomáhalo, ale soupeři stačili rychle reagovat. Poslední tiebreak skončil 17:15 pro nás, což jasně ukazuje obtížnost série.

Co ji rozhodlo?

Byli jsme o něco systematičtější než Vary. Udělali jsme méně chyb. To se projevilo v setech, které jsme vyhráli. Naopak sady, které jsme prohráli, byly hlavně o našich chybách. Taktika byla jasná, vytvořit tlak při co nejmenším počtu chyb.

Program finále extraligy:

24. 4. 17.00 Jihostroj ČB-Lvi Praha (Hala Stromovka)

27. 4. 17.00 Lvi Praha-Jihostroj ČB (Unyp arena)

30. 4. Jihostroj ČB-Lvi Praha (Hala Stromovka)

případně:

3. 5. Lvi Praha-Jihostroj ČB (Unyp arena)

6. 5. Jihostroj ČB-Lvi Praha (Hala Stromovka)

Všechny zápasy vysílá přímým přenosem ČT sport.

Před finále jste měli týden odpočinku. Jak jste ho využili?

Odpočívali jsme v posilovně. V této fázi sezony se nedá zahálet. Dostali jsme dva dny volna. Vyšly navíc na víkend, za co byla rodina ráda. Následně bylo třeba do všeho naskočit, jelikož je nutné tělo připravit, že bude následující série ještě náročnější a delší. Finále se bude hrát v těsném sledu a nic už se mezi zápasy nestihne. Od čtvrtka známe soupeře a začali jsme se připravovat takticky.

Sledoval jste druhou sérii mezi Libercem a Českými Budějovicemi? Komu jste fandil a co říkáte na výsledek?

Výsledek byl ještě těsnější, než v naší sérii. Utkání jsem samozřejmě sledoval. Jednak jsem byl zvědavý, koho dostaneme, a taky jsem držel palce Liberci. Za něj jsem dlouho hrál a vybojoval s ním dva tituly. Nevyšlo to, budu Dukle držet palce, aby získala bronzovou medaili.

Budějovický Jihostroj má kratší čas na odpočinek než vy. Může to být klíčové?

Na jedné straně mají méně času na odpočinek, ale stejně by se jejich hráči doma neváleli. Měli prostě jen místo tréninku zápasy. Rozhodně neočekávám, že budou výrazně unavenější. Bude to o tom, kdo se mentálně lépe vyladí a bude hladovější po dobrém výsledku.

Zdroj: Youtube

Můžeme zmínit i další zajímavé aspekty. Jihostroj by měl výhodu domácího prostředí ve více zápasech, ale letos s vámi dvakrát prohrál a vypadl s vámi loni v semifinále. Může to hrát roli?Loňská série nebude hrát žádnou roli. Kádry se proměnily, to je minulost. Co se týče domácího prostředí, tak dobře víme, že Budějovice dokážou naplnit halu a mají ve svých fanoušcích velkou oporu. Ovšem diváci v Unypu, děcka z našeho i dalších pražských klubů, co nás chodí povzbuzovat, za nimi nezaostávají. Malý faktor v tomto možná bude, ale ne rozhodující.

V čem je největší síla Jihostroje?

Individuality a silné stránky se ukázaly právě v semifinále. Máme napozorované nějaké věci, ale nerad bych o nich teď mluvil. Možná to, že je vnímáme, by soupeře donutilo je změnit. V dokonalé taktické přípravě může být naše výhoda.

Co očekáváte od finálové série?

Vždycky se připravuji na nejhorší variantu, proto očekávám pět zápasů s pěti tiebreaky. Maximální boj. A věřím, že tři z nich dopadnou lépe pro nás.