Nepovedený druhý zápas na domácí půdě v Ruzyni nám ukázal, na jakých základech máme začít stavět. V Lovosicích jsme se snažili chybám vyhnout a v sobotu se nám to částečně podařilo. Zlepšili jsme obranu, a to byl klíč k úspěchu.

První zápas jste vyhráli jen o gól. Jak jste drama prožíval?

Nějakou dobu před koncem jsme vedli o tři branky. Chtěli jsme náskok v klidu udržet, ale soupeř to stáhl na rozdíl jediného gólu a pak jsme očima tlačili časomíru, aby už byl konec. Naštěstí se to povedlo…

Duklu čeká boj o každý balon. Lovosicím chce vrátit minimálně jednu porážku

Odveta vypadala podle výsledku snadněji. Měli jste zápas pod kontrolou?

Opět jsme si vzali ponaučení z předchozího zápasu. Díky tomu vypadalo nedělní střetnutí z našeho pohledu o trochu líp. Oba duely byly vyrovnané a celému mančaftu nám dodaly sílu do dalších bojů v play-off. Víme, kde se dál potřebujeme zlepšovat.

Semifinálové série se rozeběhnou až po Velikonocích. Jak s dlouhou herní přestávkou naložíte?

Primárně nás čeká odpočinek a doléčení utržených šrámů. Příští týden se začneme hýbat a připravovat se na konkrétního soupeře, kterým by mělo být mužstvo Karviné. Vítěz dlouhodobé části extraligy vyřadil stejným poměrem jako my 3:1 na zápasy Kopřivnici.

Další program Dukly

V semifinále narazí Dukla podle pavouku jako čtvrtý celek základní části na jejího vítěze z Karviné. Play-off se rozeběhne až až po Velikonocích. Dukla by tedy měla začínat v sobotu 23. dubna v Karviné. Další zápasy série na tři vítězná utkání se hrají na střídačku. To znamená, že v Praze by se měla odveta uskutečnit ve středu 27. dubna.