Pět elitních sportovců už díky projektu České unie sportu První oddíl předalo šek na sto tisíc korun zástupcům klubů, ve kterých udělali své první sportovní krůčky a získali základní dovednosti, díky kterým se později prosadili mezi nejlepší sportovce světa. Jiří Prskavec, Eva Adamczyková, Jakub Vadlejch, Martin Fuksa a Ondřej Perušič zavítali do svých prvních oddílů, pozdravili se s dnešními mladými členy, zavzpomínali, setkali se s trenéry, kteří je vedli jako malé děti, prohlédli si, jak se změnila místa, kam přišli jako zájemci o získání svých prvních sportovních dovedností.

Druhou polovinu projektu, kdy je díky finanční podpoře Nadace ČEZ rozdělen mezi 10 klubů, kde začínali nejlepších sportovci Česka, milion korun, začne v úterý 2. června mistryně světa v lukostřelbě Marie Horáčková v klubu LK Arcus Plzeň. Dalšími oceněnými v letošním roce budou ještě David Pastrňák, Markéta Vondroušová, Karolína Muchová a David Schweiner.

Slavnostní nádech měla návštěva Jakuba Vadlejcha v AC Hostivař. V době Jakubových začátků se klub jmenoval AC Kovošrot Hostivař a místo tartanu se běhalo a házelo na škváře. Jakubova návštěva se konala v týdnu po evropském šampionátu, na kterém získal zlatou medaili, kterou přivezl ukázat desítkám dětí, které si pro něj připravili oslavu přímo na dráze. Veselým momentem bylo vzpomínání na to, jak Jakub přehazoval krikeťákem fotbalové hřiště i prohlížení jeho první atletické registračky.

Olympijský vítěz Jiří Prskavec je mezi letos oceněnými sportovci spíše výjimka, protože jeho první oddíl USK Praha je i jeho oddílem současným. Proto pro něj nebylo problémem najít svou první skříňku, popsat, jak se loděnice v Troji změnila po dvou ničivých povodních, i ukázat svou první loď, která dnes není v loděnici vystavena jako exponát, protože nyní na ní trénuje jeho syn Jiřík.

close info Zdroj: ČUS/První oddíl zoom_in Eva Adamczyková. Eva Adamczyková se s členy svého prvního oddílu Spartak Vrchlabí sešla v Herlíkovicích u dolní stanice sedačkové lanovky, v místech, kde dělala své první oblouky na lyžích a později na snowboardu. Pobavilo ji listování v klubové kronice, kde našla své dětské fotografie na stupních vítězů i obrázky se svými oblíbenými červenými přeskáči. Setkání se uskutečnilo měsíc předtím, než Eva oznámila přerušení sportovní kariéry, protože se stane maminkou.

close info Zdroj: ČUS/První oddíl zoom_in Martin Fuksa. Martin Fuksa je podobně jako Jirka Prskavec celý život věrný jednomu oddílu TJ Lokomotiva Nymburk. Při předávání šeku a setkání se zástupci klubu poznával lodě, na kterých jako mladý jezdil a vzpomínal na to, jak spal v posteli se svou první medailí z mistrovství republiky. Ondřej Perušič zavítal do TJ Petřiny Praha poslední školní den a uzavřel tak první poločas letošního ročníku projektu. Jeho návštěva klubu u zdi obory Hvězda se též nesla ve vzpomínkovém duchu na antukové kurty, které dříve v klubu byly a na kterých začínal se šestkovým volejbalem. Dnes již je v klubu i jeden kurt pískový, který si Ondřej s mladými hráči z klubu vyzkoušel úplně poprvé.

close info Zdroj: ČUS/První oddíl zoom_in Ondřej Perušič. „Nadchla nás atmosféra setkání generací v jednom klubu. Díky našemu projektu snad začneme postupně splácet dluh, který mnohdy máme k prvním oddílům, kde ve sportovcích vzbudí lásku ke sportu, dají jim ty nejlepší základy, a pak je vyprovodí do velkého světa. Klubismus a patriotismus by měly být hodnoty, které si všichni sportovci nesou celý život ve svých srdcích. Moc nás potěšila ochota a vstřícnost, s jakou se velké sportovní hvězdy rády vrací do svých prvních oddílů, kde vzpomínají na své začátky. Že pro celou řadu klubů je sto tisíc neprosto zásadní položka jejich ročního rozpočtu není jistě třeba nijak zdůrazňovat,“ hodnotí první polovinu projektu předseda České unie sportu Miroslav Jansta.