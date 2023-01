Už to vypadalo, že příběh o rivalství mezi Karlosem Vémolou a Patrikem Kinclem se svého konce nedočká. Dva špičkoví bijci, mezi nimiž plane pořádná nevraživost, se měli utkat v odvetě po více než čtyřech letech už 30. prosince loňského roku, nakonec se ale na turnaji v Praze nepředstavil ani jeden z nich. Vémola skončil v nemocnici s vážnými zdravotními problémy a kvůli zranění nakonec nenastoupil do klece ani Kincl.

Pro něj tím začalo těžké rozhodování. Připravit se na nový termín očekávané odvety, nebo raději nastoupit do chystaného projektu Oktagonu ve welterové váze, v němž půjde o velké peníze? Nyní už je jasno.

„Nepoučitelnej. Snad pochopíte, že chci a potřebuju tuhle kapitolu uzavřít. Jsem zvědav, jaké výmluvy přijdou teď, ale snad už není kam uhnout. Díky všem za podporu a omlouvám se těm, kteří by mě raději viděl v Gamechangeru,“ uvedl na svém Instagramu Kincl.

Všichni fanoušci by si tedy měli do svých kalendářů poznamenat datum 20. května. Právě v ten den se v pražské O2 areně uskuteční čtvrtfinále zmiňovaného Gamechangeru. Všechny zraky se ale budou upínat hlavně k souboji Kincla s Vémolou.

„Já jsem Gamechanger pro každého zápasníka,“ nechal se pro iSport.cz slyšet samotný Vémola, který se po zdravotních trablích opět vrátil do tréninku. Do klece by se měl vrátit poprvé od červencového turnaje na Štvanici, kde získal pás šampiona v kategorii do 93 kilogramů. Kincl obhájil titul šampiona střední váhy v září v Brně, když přesvědčivě porazil Francouze Alexe Lohorého.

Nyní by se oba rivalové měli konečně postavit proti sobě. Na jejich odvetu koneckonců čekají fanoušci už od roku 2018, kdy se spolu utkali na turnaji XFN. Vítězem se tehdy stal podle rozhodnutí rozhodčích Vémola a právě tímto dnem vzniklo jedno z největších nepřátelství na české MMA scéně. Kdo vyjde jako vítěz z plánované odvety?

