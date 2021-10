„V minulosti se mi podařilo rozhodovat ženská finále nebo mužská semifinále na turnajích nejvyšší kategorie Platinum. Být u mužského finále byl můj sen, který se mi nyní splnil. To, že k tomu došlo na nejikoničtějším místě světového squashe, a že se ve finále utkali světoví hráči číslo 1 a 2, pak bylo ještě takovou třešničkou na dortu. V posledních dvou letech jsem dokázal získat potřebné sebevědomí, které je nezbytné ke zvládání i těch nejobtížnějších zápasů. A tohle byla odměna za všechnu mojí dosavadní práci.“

Až při turnaji se na základě výkonů rozhodčích určilo, kdo bude rozhodovat závěrečné duely. A českému rozhodčímu se splnil sen – mohl být přímo u mužského finále. Fořter tak řídil zápas, do kterého se dostali egyptští giganti Mohamed ElShorbagy proti Ali Faragovi, dva nejlepší hráči světa posledních let. Utkání bylo náročné, trvalo 74 minut a pět setů a z vítězství se nakonec radovala aktuální světová jednička Farag, když otočil nepříznivý stav 0/2 na sety.

Patří dlouhodobě mezi top evropské sudí, běžně cestuje na nejprestižnější turnaje PSA. Tomáš Fořter si však v minulém týdnu připadal jako v pohádce – vždyť byl ubytovaný ve slavném hotelu, který je postaven přímo u pyramid. Hostil například krále, královny, prezidenty, premiéry, slavné umělce, vědce nebo sportovce. Konala se zde jednání, která výrazně ovlivnila průběh 20. století. „Když vyjdete do zahrady cestou na snídani a nad ní ční skoro 140 metrů vysoká stěna jediného dochovaného starověkého divu světa, říkáte si, jestli se vám to všechno jen nezdá,“ dodal s úsměvem Fořter.

Tohle byl vrchol jeho kariéry. Tomáš Fořter byl pozván na nejslavnější squashový turnaj světa, který se pořádá přímo u pyramid v egyptské Gíze. A českému rozhodčímu se dostalo obrovské pocty, když byl i přímo u finále CIB Egyptian Open. „Rozhodoval jsem zápasy v New Yorku pod slavnými lustry nádraží Grand Central nebo v Šanghaji na terase luxusního hotelu s výhledem na panoráma mrakodrapů, ale nic se nevyrovná zážitku z Egyptian open, kde se hraje na skleněném kurtu postaveném u pyramid v Gíze,“ prohlásil Fořter, nejlepší český squashový rozhodčí.

