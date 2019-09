Nejstarší běžecký závod v Evropě, Běchovice - Praha, napsal svoji 123. kapitolu. Nejrychlejším mužem byl čtyřiatřicetiletý Vít Pavlišta. Ten se tak dočkal prvenství po dvou druhých a jednom třetím místě.

123. ročník silničního běžeckého závodu Běchovice - Praha. Na snímku vítěz závodu Vít Pavlišta. | Foto: Deník / Vladimír Šťastný

Pavlišta doběhl do cíle v čase 30 minut a 53 vteřin. Závod se běžel také jako silniční mistrovství České republiky. „Bylo to náročné. Trať je kopcovitá a není ani kousek roviny, ale pořád je to lehce nahoru anebo lehce dolů, navíc to bylo ztížené protivětrem. Měl jsem dobré nohy, tak se mi to podařilo urvat,“ usmíval se v cíli. Nejrychlejší ženou byla Vendula Frintová.