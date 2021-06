OBRAZEM: Prahu rozzářil maraton, Vrabcová Nývltová se smála díky limitu

Byla to atletická událost, která měla šťastný konec. Hlavně pro Evu Vrabcovou Nývltovou, jež se na poslední chvíli díky maratonu v Praze dokázala kvalifikovat na olympiádu do Tokia.

The Battle of the Teams: netradiční maraton v květnu roku 2021 | Foto: RunCzech

Start Pražského maratonu, který se tentokrát konal jako týmový závod (The Battle of the Teams) a zároveň se v něm běželo o medaile do mistrovství ČR, startoval už půl hodiny po šesté hodině ráno. To však maminku třináctiměsíční Adélky nezastavilo. S pomocí vodičů Davida Vaše a Pavla Šedíka nasadila svižné tempo, které signalizovalo, že by dokonce mohla ohrozit svůj český rekord (2:26:31), který zaběhla před třemi roky při zisku bronzové medaile na mistrovství Evropy v Berlíně. Kvitová i Neumannová v netradiční roli. Co řekly hvězdy o maratonu Přečíst článek › V druhé polovině sice mírně zvolnila, ale přesto jasně překonala olympijský limit a zaběhla nejlepší letošní český čas 2:27:07. „Musím klukům poděkovat, neskutečně mě podrželi,“ říkala za cílem bývalá elitní běžkyně na lyžích, která v celkovém pořadí Pražského maratonu obsadila jako první Evropanka šesté místo. Nejlepší letošní časy českých maratonkyň

1. Eva Vrabcová Nývltová 2:27:07 (Praha)

2. Marcela Joglová 2:28:16 (Enschede)

3. Tereza Hrochová 2:29:06 (Fürstenfeld)

4. Moira Stewartová 2:29:29 (Praha) Něco takového v prvním maratonském startu po porodu nečekala. „Jsem strašně šťastná, pojedu na pátou olympiádu. Tři roky bez závodů a jsem zpátky,“ smála se pětatřicetiletá vytrvalkyně. „Bála jsem se, že jsem to přepálila. Maraton je hrozně nevyzpytatelný. Přepočítala jsem kola a jedno navíc mě trochu zaskočilo, ale v tom posledním jsem ještě dokázala zabrat.“ Pražský maraton byl poslední možnosti, jak se probojovat do Tokia. Už dřív limit z Češek 2:29:30 překonaly Marcela Joglová (2:28:16) a Tereza Hrochová (2:29:06). Černý Petr pro Stewartovou Kromě Evy Vrabcové Nývltová na Tokio v neděli útočila i Moira Stewartová, která za ním začátkem dubna zaostala jen o devět vteřin. Po volnějším začátku v konci zrychlovala a nakonec si o jedenáct vteřin překonala osobní rekord na 2:29:28. Hamburger jako odměna. Joglová se těšila z olympiády i podpisu od hvězdy Přečíst článek › Jenže z limitářek je ale až čtvrtá, a tak v cíli byla pochopitelně smutná. Na olympiádu by mohla pomýšlet jen v případě, kdyby některá z jejích kolegyň nemohla do Tokia z nějakých důvodů odcestovat. Mimochodem, ráno patřilo v metropoli Keňanům. Nejlepším maratoncem závodu se stal Benson Kipruto v čase 02:10:16. V ženách slavila Purity Rioniripová v čase 2:20:14.