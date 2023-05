Futsalisté Interobalu Plzeň postoupili do finále play-off 1. Futsal ligy v nejkratším možném čase. Úřadující vicemistři totiž v úterý doma jednoznačně porazili ve třetím duelu semifinále pražskou Spartu 9:2 a sérii ovládli 3:0 na zápasy.

3. semifinále play-off: SK Interobal Plzeň (na snímku futsalisté v červenočerných dresech) - Sparta Praha 9:2. | Foto: Jindřich Schovanec

Domácí hráči rozpoutali kanonádu až ve druhé půli, když úvodní dvacetiminutovku vyhráli 2:0. Potvrdila se tak slova z plzeňské kabiny po druhém utkání v Praze, že Sparta se v průběhu zápasů vyčerpává, protože hraje na pět šest futsalistů. Necelé čtyři minuty před koncem Interobal vedl 6:0. V závěru střetnutí padlo ještě pět branek a zápas skončil drtivým vítězstvím Plzně 9:2.

„Série byla taková, jakou jsme si ji udělali. Opět jsme se v prvním poločase trápili v zakončení, když nám to tam nechtělo spadnout. Naštěstí jsme potom ve druhé půli Spartě ve skóre utekli a zápas už se dohrával. Moc děkujeme našim fanouškům, že nás přišli podpořit a těším se na ně znovu ve finále,“ řekl svazovému webu futsalista Interobalu Michal Holý.

Brankář Sparty Cristiano věděl, že hosty čeká v Plzni nesmírně náročný zápas. „Chtěli jsme to zkusit, nevyšlo to. Gratuluji soupeři k postupu do finále,“ uvedl Cristiano.

V souběžně hrané semifinálové sérii byla úspěšná mistrovská Chrudim, která vyřadila Slavii Praha 3:0 na zápasy.

Potřetí za sebou se ve finále utkají Interobal Plzeň s Chrudimí. Finálová bilance je vyrovnaná 1:1.

Interobal Plzeň - Sparta Praha 9:2

Poločas: 2:0. ŽK: 0:3. Diváci: 400.

Branky a nahrávky: 5. Seidler (Holý), 19. Vnuk (Rešetár), 21. Rešetár (Holý), 28. Holý (Vnuk), 35. Caio (Křivánek), 36. Rick (Caio), 37. Caio (Křivánek), 38. Holý (Buchta), 40. Knobloch (Caio) – 37. Kelmendi, 40. Kelmendi.

Sestava Interobalu: Vahala – Holý, Rešetár, Seidler, Vnuk – Křivánek, Rick, Caio, Künstner – Buchta, Diece, Kozár, Knobloch.

