Po dvanácti letech začíná česká futsalová extraliga s novinkou. V roli úřadujících mistrů totiž do sezony nejde Chrudim, ale pražská Sparta. A ta hodlá ve vítězném tažení pokračovat.

„Splnili jsme si to, na co jsme čekali mnoho let,“ vrací se k červnovým oslavám trenér Sparty Beni Simitči. „Už je to ale za námi a teď začínáme s čistým štítem,“ zdůrazňuje. „Tlak necítíme, chceme ligu znovu vyhrát. Vždycky jsme si kladli nejvyšší cíle.“