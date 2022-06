Jakub Paroulek, jenž v minulosti hájil barvy Dukly, slavil počtvrté. „Vyhrát Primátorky je vždycky těžké. Letos to pro mě bylo jiné v tom, že jsem dva roky nezávodil. Přidal jsem se k mladším klukům ze Slávie a bylo to fajn,“ líčil třicetiletý Paroulek, který již není profesionálním veslařem.

Porovnávat obě éry Primátorek není snadné. „S Duklou to bylo vždycky dobré, ale se slávisty to bylo bojovnější. Dukla byla reprezentace a tohle jsou mladíci, kteří trénují třeba dvakrát týdně,“ prohlásil Paroulek.

Studenti Karlovy Univerzity mají nejlepší veslaře. Na Vltavě dvakrát obhájili

Podle něj je změna pravidel ku prospěchu. „Dřív to bývalo o tom, že vyhraje Dukla, ale teď je to o klubech. Myslím, že sport půjde i díky tomu nahoru. Starší veslaři mohou mladším předat víc zkušeností,“ přemítal za cílem na Rašínově nábřeží.

Antošová se skifu dominovala stylem start-cíl. „Primátorky jsou kvůli vlnám a větru vždycky těžké. Trefit se do zatáčky a udržet směr není úplně snadné,“ upozornila třicetiletá veslařka VK Slavia, která ovládla závod O Stuhu Podolí počtvrté v kariéře.

Čechoital Rocek byl závodem mile překvapený. „Je tu spousta lidí. Tohle je nejhezčí závod, jaký jsem jel. Něco neskutečného,“ rozplýval se vítěz Jarního skulérského závodu Rösslera-Ořovského.

Jak to vidí Miroslav Vraštil

Někomu přijde správné, že se Primátorky uskutečnily bez elitních veslařů, jiný se tomu diví. Třeba Miroslav Vraštil. Loni s Jiřím Šimánkem obsadili na OH v Tokiu čtvrté místo ve dvojskifu lehlých vah a pak ovládli anketu Veslař roku 2021.

„Hodně jsme to v Dukle řešili. Kluby, které se o pořádání Primátorek dělí, si vymyslely hloupá pravidla. V podstatě jde o to, aby osma Dukly nemohla vyhrávat, respektive, aby vyhrával někdo jiný,“ říká Vraštil.

„Jsem toho velkým kritikem a nebojím se říct, že se tím Primátorky degradovaly. Důkazem je to, že se do hlavního závodu přihlásilo osm lodí. To je výsměch, dřív jich bývalo dvakrát tolik. V českém veslování je poměrně málo dospělých závodníků, a tak mi přijde divné nastavit takové omezení. Moc to nechápu,“ krčí rameny.

Předvede Vadlejch na Julisce devadesátku? Tak daleko to nelétá často, říká

Miroslav Vraštil byl při 100. ročníku Primátorek členem vítězné osmy, v roce 2020 vyhrál skif. „Často jsme postavili osmu z lehkáčů a snažili se těžké kluky v elitní lodi porazit. Sice se nám to nikdy nepovedlo, ale byly to skvělé souboje. Myslím, že by fanoušci měli vidět na Vltavě nejlepší veslaře. Takhle vymizela pravá atmosféra,“ pokračuje.

Původní ideou (aby Dukla pořád nevyhrávala) bylo posadit reprezentační veslaře do posádek jejich mateřských klubů. „Zlobí se na nás, že do toho nechceme jít. To by ovšem znamenalo zásah do našeho tréninku. Kdybychom se rozprchli na klubové osmy a trénovali s lidmi, kteří jsou výkonnostně někde jinde – nic proti nim –, tak by to jednak bylo o zdraví, a taky by musel někdo z jejich sestavy kvůli duklákovi vypadnout.“