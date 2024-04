Také druhý finálový zápas volejbalové extraligy, tentokrát na palubovce Českých Budějovic, prohráli pražští Lvi, obhájci mistrovského titulu, 0:3 na sety. Jihočeši se ujali vedení 2:0 na zápasy a zítra v Praze se mohou z velkého triumfu radovat oni.

"Jsem trochu překvapený, protože jsem nečekal výsledek 3:0. Myslel jsem, že to bude větší boj, ale to určitě bude zase v Praze. Padesát procent vítězství jde za našimi fanoušky. Byli fakt hlasití a hodně nás motivovali, abychom dnes uspěli. Musíme stále hrát s pokorou jako by série byla 0:0 a pokusit se získat ještě jeden zápas," brzdil přehnaný optimismus budějovický blokař Aleksandar Okolič.

„Velmi povedený zápas z naší strany. Finále ale ještě nekončí. Pro všechny je to velké překvapení. Vidím na hráčích, že věří tomu, že můžeme porazit Prahu. Máme velkou sebedůvěru, a to je důležité. Uvidíme, co se stane v Praze," doplnil jej kouč Jihočechů Andrzej Kowal.

Experti i fanoušci mluvili o tom, že Budějovičtí odehráli nejlepší volejbal sezony. I proto Pražany porazili. "Zápas byl jednoznačný. Myslím, že Jihostroj je ve skvělé formě a je vidět, že tým je hodně sebevědomý. Načasovali formu ideálně na finále extraligy. Musíme zkusit něco změnit. Doma máme zase šanci vrátit se do série," mínil kouč pražských Lvů Juan Manuel Barrial.

„Po takovém zápase je těžké hledat slova. Budějovice hrály skvěle, dařil se jim servis, hrály velmi dobře v obraně. My se musíme pokusit ještě najít sílu a zabojovat v domácím zápase v Praze," dodal Stefan Thiel, nahrávač Pražanů.

Jihostroj ČB - Lvi Praha 3:0 (25:20, 25:18, 25:16)

Stav série 2:0. Rozhodčí: Grabovský, Kovář. Diváků: 2500 (vyprodáno).

ČB: Luengas, Okolić, van Schie, Balabanov, Sedláček, Carísio, libero Kovařík. Střídal: Leština.

Lvi: Madsen, McCarthy, Schouten, Čech, Crer, Janouch, libera Moník, Tláskal. Střídali: Kollátor, Thiel, Vodička, Estrada.