České mladíky zradil los. Ve skupině smrti se utkali se staronovými mistry světa – Íránci, a také Evropy – Rusy. A právě s nimi zahájili pouť šampionátem. „Nechybělo moc a všechno mohlo být jinak,“ řekl k porážce 1:3 Svoboda. Reprezentanti totiž ztratili dvě sady v koncovkách (22:25, 21:25) a pouze v té poslední odpadli (13:25). „V prvním setu jsme vedli 21:17 a prohráli. Máme krátké výpadky. Najednou otočíme až třetí servis a přitom máme dobře přihráno,“ kroutil hlavou.

Poté, co národní tým ve skupině přehrál bez problémů Tunisany (3:0), šel na šampiony. Prohra 0:3 sice vypadá jasně – dva sety ovšem byly opět velmi vyrovnané (27:29, 18:25, 24:26). „Nezaostávali jsme vyloženě v žádné herní činnosti. Šlo se bod po bodu. Nám došla kuráž. V koncovce jsme měli být odvážnější,“ zdůraznil smečař. Byla to ale užitečná konfrontace. „Hrál se úplně jiný volejbal. Íránci byli na turnaji vážně nejlepší. Někteří z nich už pronikli do mužského áčka a nastupují skutečně s těmi nejkvalitnějšími volejbalisty na světě.“

Neúprosný systém poslal Čechy pouze do skupiny o 9. až 16. místo. „S motivací nebyl žádný problém. Všechny týmy byly na úrovni semifinále mistrovství Evropy. Žádná procházka růžovým sadem,“ okomentoval Svoboda. Mužstvo se utkalo s Kubánci, Poláky, Kanaďany, či Egypťany… A rozhodně nepropadlo. „Zvládli jsme všechny zápasy až na Kanadu. Na výhru 3:0 s Kubou nikdy nezapomenu. Taková velmoc. To je jako sen.“

Slovo sen použil Svoboda i pro popsání zázemí bahrajnské akce. „Hráli jsme tam před dvěma roky. Bylo neuvěřitelné, co všechno ve městě vyrostlo,“ líčil člen zlaté party z evropského šampionátu kadetů v roce 2017 a držitel juniorského stříbra z ME v Haagu 2018. „Všude mrakodraky a obrovské obchoďáky. V hotelu jsme si užili luxusu, na který už těžko kdy narazíme.“

Zpět do reality: už v pondělí zahajují Lvi Praha přípravu na novou sezonu. Tento termín se ale Svobody nebude týkat. „Domluvil jsme se s trenérem, že začnu až ve středu. Skončil jsem extraligu mužů a hrál juniorskou. Pak jsem plynule přešel do přípravy reprezentace,“ vypočítával mladík, jenž vyrazil na týden do Turecka. „S přítelkyní jsme dostali od rodičů a prarodičů dárek. Chci si tam pročistit hlavu. A takové tři dny se budu jen válet,“ doplnil.