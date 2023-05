Po roční pauze se opět v nejvyšší domácí softbalové soutěži objeví Veronika Pecková. Jedna z nejlepších evropských nadhazovaček nastoupí za Žraloky Ledenice a po sezonách v Japonsku a Itálii plánuje hrát naplno v Česku. Titul však bude obhajovat tým Joudrs Praha, který vyhrál třikrát za sebou. „Před hattrickem jsme skončili dvakrát na čtvrtém místě, takže jsme měli obrovskou chuť po medailích. Ta nyní rozhodně neutichá,“ prohlásila pálkařka Jana Furková. Znovu do finále chce pražské Tempo nebo Eagles, na vysoká místa pomýšlí Arrows Ostrava. Nováček ligy jsou Cats Brno.

Zlatá radost. Softbalistky Joudrs vyhráli loni třetí titul v řadě, devátý celkově. | Foto: ČSA

Veronika Pecková v minulé sezoně oblékala dres italského týmu Bollate, se kterým skončila na 2. místě. Nyní se po roce opět přesouvá do Ledenic, kde v roce 2021 předvedla suverénních 265 strikeoutů. Pecková plánuje odehrát celou sezonu. „Máme opět vysoké ambice, minimálně hrát finále. Máme řadu hráček z různých míst a také ze zahraniční. Pro řadu z nich je lákavé hrát po boku Peckové,“ dodala Natálie Kalousková, ledenická odchovankyně. Přes zimu ledenické softbalisty trénovaly společně s muži. „Snažíme se připravovat společně a je to fajn, že se hecujeme navzájem. Někdy na nás hází také junioři,“ dodala Kalousková.

Zkušenou nadhazovačku Peckovou budou patrně nejvíce ohrožovat hráčky z Joudrs Praha, které jsou považované za jedny z nejlepších pálkařek soutěže. Vždyť v minulé sezoně daly softbalistky z tohoto pražského týmu 345 úspěšných odpalů. „Jsme tým oranžových vest, který rád vyhrává. To si budeme chtít letos také zachovat. Těžíme z toho, že se nám daří přípravu individualizovat. My máme rozmanité hráčky a jsme schopní využívat jejich silné stránky,“ prozradila Jana Furková z Joudrs. Také loňské finalistky z Tempo Praha pomýšlí na zlaté medaile. „Vloni jsme si splnily cíl tím, že se nám podařilo dostat do finále. Budeme oklepanější a s tím jdeme do nové sezony. Máme nejvyšší cíle – finále a zlatá medaile. Zkušenosti na to máme připravené,“ doplnila Michaela Čurillová.

Tradičně silný bude letos také Eagles Praha. Nově bude tým z Krče sázet na Vojtěcha Albrechta, reprezentačního trenéra žen. „Do zimní přípravy přinesl novou energii, což bylo třeba. Holkám dává spoustu námětů nad věcmi, jak se soft dá hrát také jinak. Dodal nám hodně zkušeností, to mi dělá radost,“ prohlásila Eliška Thompsonová. Na vysoké příčky pomýšlí Arrows Ostrava, která je v extralize teprve druhou sezonu a pokaždé její hráčky dokázaly získat medaile. V sobotu dojde na zápasy také v Praze, SaBaT nejprve vyzve Tempo a poté Joudrs.

