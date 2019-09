V Belgii jste nešťastně vypadli v základní skupině. Už jste vstřebal zklamání?

Nesportuju první rok. Chtěli jsme se dostat do osmifinále, ale bral jsem to jako realitu. Od chvíle, kdy jsme neměli situaci ve vlastních rukách, jsem ji neřešil.

Vaše postupové naděje drželi Němci, kteří však do zápasu se Španěly postavili béčko. Vnímáte to jako podraz?

To je úplně normální. Kdybychom byli ve stejné situaci, taky by náš trenér šetřil opory a dal příležitost lavičce.

Kde tedy hledat příčiny neúspěchu? Nabízí se první duel se Španěly, ve kterém jste vedli 2:0 na sety a přesto ztratili bod.

Žádný turnaj se nevyhne chybě v systému. Předpokládali jsme, že favorité – Němci, Belgičané a Srbové – budou chtít skupinu vyhrát. To se ovšem nestalo. Němcům o nic nešlo, a podle toho všechno dopadlo. A další příčina byla ve vámi zmiňovaném zápase. Realisticky je ale třeba říct, že Španělé hráli dobře a my byli rádi, že jsme vůbec vyhráli. Vlastně jsme je předčili jen v koncovkách.

Vaše stopa v týmu byla výrazná. Jak jste byl spokojený s vlastními výkony?

S Peterem Ondrovičem, který nastupuje v Budějovicích, jsme na bloku vlastně odehráli celý turnaj. Já tedy chyběl dva sety se Srbskem a jeden s Belgií. Moje výkony snad byly dobré. Jsem spokojený. Získal jsem spoustu zkušeností a vím, na čem dál pracovat.

Můžete vypíchnout váš největší zážitek z Bruselu?

Těšil jsem se na zápas s domácími. A byl jsem trochu zklamaný, jelikož nepřišlo moc fanoušků. Za největší zážitky tedy považuju výhry nad Rakušany a Španěly. Panovala velká euforie. A taky: kdy si zahrajete proti světovým hvězdám, jaké mají Srbové a Němci? Sice jsme obě utkání prohráli 0:3, ale nezklamali jsme.

Extraligový los Lvů (podzim)

sobota 5. 10. 18.00 Kladno – Praha

sobota 12. 10. 18.00 Praha – Liberec

sobota 19. 10. 18.00 Karlovarsko – Praha

sobota 26. 10. 18.00 Praha – Odolena Voda

čtvrtek 31. 10. 17.00 Velké Meziříčí – Praha

sobota 2. 11. 17.00 Příbram – Praha

sobota 9. 11. 18.00 Praha – Ostrava

pondělí 18. 11. 16.50 České Budějovice – Praha (ČT sport)

sobota 23. 11. 18.00 Praha – Zlín

pondělí 2. 12. 17.00 Ústí nad Labem – Praha (ČT sport)

sobota 7. 12. 16.00 Brno – Praha

sobota 14. 12. 18.00 Praha – Beskydy

sobota 21. 12. 18.00 Praha – Kladno

Získal jste zkušenosti… Co si pod tím máme představit?

Vyzkoušel jsem si, jaké je to hrát pod tlakem. V prvních dvou zápasech jsme totiž byli favoriti. To samé nás teď čeká i v Praze. Od letoška už máme vyšší ambice, než jen vybojovat play-off.

Poznal jste vůbec Lvy po svém návratu do Prahy?

Změny v kádru jsou v podstatě taky normální. I když takovou obměnu jsem v Praze za pět let nezažil. Zatím můžu těžko soudit – na tréninku je ale nálada výborná a v zápasech hráli kluci, co přišli, prim. Ze všeho mám dobrý pocit.

Na bloku budete patrně nastupovat s Jiřím Králem. Co pro vás může znamenat spolupráce s mužem, jenž vyhrál Ligu mistrů, italskou i českou nejvyšší soutěž?

Na tu se velmi těším. Jirka mi může předat své zkušenosti. Umí skvěle číst hru, v tom mám stále rezervy.

Ostatní Lvi spolu strávili dva měsíce, vy máte na souhru jen dny. Skřípalo to moc v duelu s Ústím?

V souhře byly ještě mezery. Je to ale o dohodě, jistě si vyhovíme. Myslím si, že do utkání na Kladně bude všechno v pořádku. Souhra se ale vyvíjí během celé sezony a to nejpodstatnější na nás přeci čeká až v jejím závěru.

Soutěž zahájíte na Kladně, pak přivítáte Liberec a jedete do Karlových Varů. Neděsí vás los?

Neberu ho nijak tragicky. Začátky turnajů i soutěží bývají nervózní. A to pro všechny týmy. Troufám si tvrdit, že můžeme hrát s každým. Jen si musíme věřit.