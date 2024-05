/FOTOGALERIE/ Tak se to nějak semlelo, že ve finále, ve kterém půjde o tuzemský mistrovský titul v ragby, se sešly týmy klubů slavicí v roce 2024 osmdesátiny od svého založení. Střetnou se týmy Říčan a Pragy a protože se v základní části nejvyšší české ragbyové soutěže umístily Říčany na prvním místě a Praga až na třetím, bude se finále hrát na hřišti středočeského klubu v Říčanech. Dějištěm bude tamější stadion pojmenovaný po zakladateli klubu Josefovi Kohoutovi.

Oba kluby mají mnohé společného a nejenom rok 1944, kdy se odpočítává jejich historie, ale mají i další sounáležitosti. Mezi hřišti obou účastníků například měří nejkratší cesta automobilem pouhých 19,1 kilometru. Vedle hřiště Pragy zurčí potok Rokytka, který v horním toku protéká také Říčany, i když, nutno dodat, ne zrovna vedle ragbyového hřiště.

Praga se sedmnácti získanými mistrovskými tituly je nejúspěšnějším ragbyovým klubem v historii československého a českého ragby. Říčany se ziskem deseti titulů výhradně v samostatném Česku je zase nejúspěšnějším českým klubem. Od roku 1996, kdy se hraje play off, se spolu ve finále střetly týmy Říčan a Pragy pouze jednou v roce 2001, kdy o mistrovském celku Česka rozhodl výsledek Říčany - Praga 15:11.

Kdo vyhraje teprve druhé finále play off, ve kterém se střetnou týmy letos osmdesátiletých klubů Říčan a Pragy, je po zcela jasném vítězství Středočechů v semifinále nad Vyškovem 67:0 a na druhé straně těsné výhře Pragy v semifinále s Tatrou 22:21, těžké odhadovat. Favoritem na titul po odehrané základní části soutěže byly totiž Říčany a ve finále mnozí příznivci ragby odhadovali, že budou hrát s říčanskými borci ragbisté Tatry, ale po pražském derby týmů, jejichž názvy klubů vyvolávají pocit hřmoucích motorů nákladních automobilů, je najednou všechno jinak. Borci Tatry těžko vydýchávali porážku od Pragy, jejimž hráčům najednou narostla křídla a chtějí bojovat o zlato a mistrovský štít, který jen tak pro zajímavost navrhla mimořádná osobnost ragby Pragy pan Ragbista Jan Kudrna.

Kdo koho překvapí více, je také těžké odhadnout, neboť v obou týmech finalistů play off hrají převážně bývalí i současní reprezentanti, kteří se velmi dobře znají právě ze zápasů, ve kterých spolu hráli za reprezentaci. Navíc se v sobotu 1. června 2024 od 16 hodin v ochozech říčanského stadionu očekává velká návštěva diváků, neboť po celý den bude na říčanském stadionu probíhat bohatý program dětského dne a pak také začátek utkání není stejný jako zápas o třetí místo Tatra - Vyškov, který se už hraje od 12 hodin pod Strahovem. K návštěve zápasu nekonkuruje tentokrát ani hokej, který se hrál týden předtím ve stejnou dobu jako se hrála ragbyová semifinalová utkání.

"Říčany se tak stanou 1. června 2024 dějištěm patrně nejočekávanejšího ragbyového utkání roku 2024 odehraném na českýćh ragbyových hřištích. Ragbyová nejvyšší soutěž Extraliga má totiž jepičí život, neboť se začala hrát už v polovině února a končí první den v červnu. Na podzim pak ragbisté hrají místo ligy jinou soutěž - pohár, který si zatím nezískal nijak zvláštní popularitu, jak u diváků, sponzorů klubů a nakonec i u samotných hráčů," píše se v ragbyovém magazín Ceskeragby.cz

Za pozornost stojí i fakt, že říčanské hřiště bylo v minulosti svědkem celé řady zajímavých střetnutí ragbistů z celého světa. V roce 1971 se při utkání Československo - Belgie například hrál v roji hostujícího týmu ortopedický chirurg Jacques Jean Marie Rogge (2. května 1942 – 29. srpna 2021), který byl jen tak bokem prezidentem Mezinárodního olympijského výboru v letech 2001 až 2013.

close info Zdroj: Petr Skála/ceskeragby.cz zoom_in Utkání Říčany - Praga patří většinou k těm lepším duelům, na které se dá v tuzemské soutěži dívat.

Není bez zajímavosti ani to, že svůj vůbec první ragbyový zápas v Říčanech odehrál v šedesátých letech v dresu Pragy tehdejší student ČVUT Petr Nárožný, který se až o několik let později proslavil více jako herec .

V roce 1976 se v Říčanech na podzim hrálo vůbec první domácí utkání v ragby Československo - Sovětský svaz 9:6, o kterém pak vyšel v azbuce dokonce dvojsloupkový článek v moskevském deníku Trud vycházející v zemi soupeřů v milionovém nákladu a v tom článku se psalo jinými slovy, že b городке у Праги Риканцев регбисты Советского Союза получили по попе.

Říčany mimochodem také v červnu 1996 vyhrály první finále play off odehrané tehdy na dva zápasy mezi týmy RC Říčany a RC RealSpektrum Brno 6:9 a 23:6. Po v Říčanech odehratém vítězném druhém utkání bylo divákům doporučeno vydržet až do večera, kdy pak nad Říčany zazářil ohňostroj, který jeho objednatel předseda klubu Tonda Frydrych komentoval slovy: "Kdybych tušil, jak to bude hezké, objednal bych ještě pár minut ohňostroje navíc!"

Autor: Petr Skála