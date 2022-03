Věděli jsme, že to bude buď Kladno, nebo Příbram. Jde o podobné soupeře, mají specifickou halu a hlasité fanoušky. Pokud chceme splnit předsezonní cíl, musíme je vyřadit.

Přál jste si někoho?

Čtvrtfinále je zlom sezony. Ať v něm dostanete kohokoli, musíte ho zvládnout. Vybírání soupeřů se absolutně nevyplácí. Samozřejmě by bylo nejlepší jít do play-off ze třetího místa, což se ještě dvě kola před koncem dalo. To už nám nevyšlo, skončili jsme čtvrtí, ale máme možnost začínat doma, a za to jsme rádi.

V tabulce vás po základní části dělil jediný bod. Dá se říci, kdo je favoritem?

Těžko. Sezona ukázala, že je první šestka naprosto vyrovnaná. Každý v ní může porazit kohokoli. Určitě půjde o vyrovnanou sérii a rozhodne ji hlava.

Vaší doménou je příjem. Připravujete se již konkrétně na Orly? Kdo z nich má nejkvalitnější podání?

Samozřejmě mám kluky nastudované. Spíše než na jména upozorním na specifické prostředí. Mají nízký strop. Příjem je třeba maximálně tlumit. Pokud se to podaří, dá se s nimi hrát.

Termíny série mezi Lvy a Orly

26. 3., 15.00 Lvi Praha – Orli Kladno (Unyp arena)

29. 3., 18.00 Orli Kladno – Lvi Praha (SH Rozdělov)

1. 4., 20.15 Lvi Praha – Orli Kladno (Unyp arena, vysílá ČT sport)

Případně:

4. 4., 18.00 Orli Kladno – Lvi Praha (SH Rozdělov)

7. 4., 17.00 Lvi Praha – Orli Kladno (Unyp arena)

Letošní výsledky:

13. 10. Orli Kladno – Lvi Praha 0:3 (23:25, 21:25, 21:25)

18. 12. Lvi Praha – Orli Kladno 1:3 (19:25, 32:34, 25:21, 17:25)

Můžete jmenovat největší osobnosti Kladna?

Nahrávač Gijs van Solkema ukázal, že umí hrát rychle ze všech pozic. Petr Špulák poslední zápasy solil servis. A samozřejmě klubová legenda Tomáš Hýský. Mají mladý tým, sám jsem zvědavý, jak jsou mentálně silní.

V letošní sezoně vyhrávali vzájemná utkání Lvů s Orly vždy hosté. Bude to nyní jiné?

Věřím, že ano. Doufám, že si naši fanoušci najdou cestu do Unyp areny a vytvoří nám v ní správné domácí prostředí. Kdykoli to udělali, moc nám pomohli. K úspěchu je budeme moc potřebovat.

Jaký je váš tip na výsledek série?

Jestli souhlasíte, tak ho teď napíšu na papírek a odtajníme ho až po skončení.

