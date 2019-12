Volejbal Brno – Lvi Praha

Utkání 10. kola volejbalové extraligy. Kdy? V sobotu 7. prosince od 16 hodin. Kde? V hale TJ Sokol Brno I (Kounicova 686).

Co se vám vybaví, když se řekne Brno?

Plno vzpomínek. Jednak rodinných, ale taky tam začala celá moje novodobá volejbalová kariéra. Poprvé jsem se tam dostala ke statistice a úplně mi to převrátilo život, který se do té doby ubíral jiným směrem.

To bylo v době vysokoškolských studií…

Ano, při škole jsem si našla na základě inzerátu brigádu v Králově Poli. Tam jsem trénovala přípravku. Jenže jsem psala bakalářku o statistice, tak jsem se začala v klubu věnovat i tomuto oboru.

Mluvíme o Králově Poli, Lvi se ale utkají s Volejbalem Brno. I na něj máte vzpomínky?

Dřív to bylo tak, že v Králově Poli byly ženy a Volejbal Brno se věnoval jen mužské složce. Dneska už to neplatí a najdeme tam také Šelmy. Já jsem ovšem už tehdy spolupracovala i s trenéry, kteří se točili okolo mužů. Malé město, malý sport, všechno bylo propojené. Znám tedy moc dobře jak hráče, tak trenéry našich nejbližších soupeřů. Vím úplně detailně, jak se na nás budou připravovat. Vyzrát na ně je pro mě obrovská výzva.

Váš význam v tomto duelu, zdá se, stoupá…

Snad. S jejich trenérem Ondrou Markem jsme byli v jednom nároďáku. Úplně přesně vím, jak pracuje, a on to ví o mně. Očekávám od něj proto určitou taktiku. I já se připravovala snad ještě důsledněji než na ostatní týmy a věnovala všemu o něco více času.

Právě na setkání s Ondřejem Markem se těšíte nejvíce?

Ondra je statistický blázen. Přípravě věnuje maximum. Moc se na něj těším, ale hlavně bych si přála, abychom ho porazili. (směje se) On i další lidé okolo klubu jsou mi mimořádně blízcí. Cítím se tam jako doma, o to víc se chci ukázat.

Psali jste si?

Trochu jsme se hecovali. Ptal se, jestli už jsme připravení. Sliboval neobvyklou taktiku a já ještě netradičnější. (směje se)

Ondřej Marek – trenér Volejbalu Brno

„S Petrou se dobře známe a jsme i po jejím odchodu z Brna v kontaktu. Oba víme o svých kvalitách i nedostatcích. Psali jsme si, ale o hecování bych přímo nemluvil. Dlouho jsme spolupracovali a mám na ni jen dobré vzpomínky. Je pracovitá, zapálená pro věc a patří jednoznačně k nejlepším statistikům v Česku. Samotný zápas považuji za důležitý, vždyť se hraje o třetí místo. Obě mužstva jsou přibližně vyrovnaná. My jsme o něco lepší na podání, oni na bloku. Útočně je to téměř totožné. Bude to dlouhá bitva a rozhodnou ji maličkosti.“

Do Brna vyrazíte jen na zápas, nebo se tam zdržíte déle?

Jedu dříve, ale to je kvůli rodině. S rodiči máme takovou tradici, chodíme společně na vánoční trhy. A den před utkáním je letos jediná šance. S ostatními se snad pozdravíme v hale. Na všechny se těším.

Jste známá tím, že na zápasy chodíte v úborech hodných opery. Jste připravena i po této stránce?

Máte pravdu, že jsem si koupila nové žluté šaty. Jsou tedy vyvedeny v klubových barvách. Takže doufám, že nebudeme hrát ve druhé červené kombinaci dresů. To by mi trochu překazilo mé estetické plány. (směje se)

A ještě ke sportovní stránce. Hrát bude třetí Praha se čtvrtým Brnem. Máte pocit z chování obou trenérů, že se hraje o oněch pověstných šest bodů?

Z pohledu Lvů to tak necítím. Na poradě na téma boje o třetí místo nezazněla ani věta. Bavili jsme se hlavně o tom, abychom hráli maximálně koncentrovaně. Brno má na Facebooku tak koncipovanou pozvánku, i když myslím, že je to spíše téma pro fanoušky.

Taktiku asi neprozradíte. Můžete alespoň naznačit, na které hráče jste upozorňovala?

Nejdůležitější bude ubránit univerzála Dana Římala, který ve statistikách momentálně vychází jako jeden z nejlepších hráčů celé extraligy. Příprava se ovšem řešila z daleko více úhlů.

Co od zápasu očekáváte?

Jsem přesvědčená o tom, že pokud předvedeme volejbal, který umíme, tak bychom měli dominovat. Kvalitu a sílu máme. Věřím, že se jako lvi popereme o vítězství.