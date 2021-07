O hodnotách pražských cheerleaders. Kolářová staví kamarádství nad medaile

„Přej a bude ti přáno. Věř ve výhru, ale měj na paměti, že tvá soupeřka je i tvou kamarádkou.“ Takové myšlenky vyznávají členky Prague Eagles Cheerleaders. Nejznámější z nich je Nicole Kolářová, která v roce 2016 obsadila třetí místo ve sportovně-společenské akci Díky, trenére. „Soutěž mi dala hodně do života i do trenérské kariéry. Setkala jsem se s tolika skvělými lidmi,“ děkuje dnes 28letá učitelka mateřské školky, navíc manažerka a koučka tří věkových kategorií oddílu. V době protiepidemických opatření se snažila své svěřenkyně podporovat i po mentální stránce. „Tak, aby na ně odloučení dopadla co nejméně,“ vysvětluje Kolářová, jež připravila pro projekt Díky za VZPruhu (Všeobecné zdravotní pojišťovny) pohybovou výzvu.

Nicol Kolářová, trenérka Prague Eagles Cheerleaders, při práci s dětmi. | Foto: archiv Nicol Kolářové

Na Díky, trenére vzpomíná často a ráda. „Byla to pro mě úžasná zkušenost a veliká zábava," přiznává sympatická plavovláska. Nedávno si příjemné okamžiky oživila. Znovu se dívala na videa z finále i rozhovory, které rozdala. „Je to už dávno, ale stále si účasti v soutěži vážím," neskrývá Kolářová, která sama sebe charakterizuje jako spokojeného člověka. „Mám svůj tým a práci, ze které jsem nadšená. Nemám potřebu cokoli zásadně měnit," usmívá se. Úvazek v mateřské školce ji přináší radost i svobodu. „Děláme na směny. Ve dnech, kdy máme tréninky, si mohu dovolit pracovat ráno. V ostatních si nadělávám odpolední směny, abychom se férově vystřídali," líčí. Jedno přání během Dne trenérů mládeže 2016 přece jen vyslovila – aby stoupla prestiž cheerleadingu. Po více než čtyřech letech může zvesela konstatovat. „Více lidí už náš sport zná a chápe. Velkou zásluhu na tom má asociace, která příkladně podporuje naše národních týmy – juniorský i seniorský. Mají kvalitní podmínky i trenéry. Vyjíždějí na mistrovství světa, kde už se blíží medailovým příčkám." Opatření spojená s koronavirem se dotkla každého, děti nemohly téměř rok do škol ani na tréninky. Děvčata z Prague Eagles Cheerleaders však složitou dobu překonala s překvapivou lehkostí. „Zdá se, že všechny naše trenérky připravily dobrý online program," vyzdvihne Kolářová, jež předpokládala, že se její svěřenkyně vrátí v téměř začátečnickém stavu… „Jejich výkonnost se nesnížila kondičně ani sportovně. Pokračujeme vlastně tam, kde jsme v říjnu skončily. Za to jsme moc rády." Zase si situaci nemalujme narůžovo. Pár děvčat odpadlo. „Ale jen jednotlivkyně. Ne každá měla vůli strávit dvě hodiny třikrát týdně cvičením u počítače," nachází pochopení pro odpadlice. Cheerleading se prostě nedá dělat sólově. „Vyhazujeme se do vzduchu, což doma nasimulovat nejde," vykládá Kolářová, která se v době lockodownu snažila být děvčatům ještě častěji k dispozici. „Byly vážně statečné. Nějaké jejich splíny jsme řešit nemusely," oceňuje. Lepší než řešit problémy, je jim předcházet. „Vedle cvičení jsme s nimi trávily i další čas. Tvořily jim sociální kontakt nejen sportovně, ale i kamarádsky. Aby nebyly otrávené z toho, že jdou jen na trénink a nevidí se," vypravuje trenérka. Společně například sledovaly filmy, hrály hry, rozdávaly si vánoční dárky… „Chtěly jsme jim udělat život hezčí." Nyní už členky Prague Eagles Cheerleaders osamělost netíží, vzhlížejí totiž k polovině června, kdy konečně vyrazí na závody. „Nic nebudeme lámat přes koleno. Příprava není a ani nebude hektická," říká Kolářová. První, co sleduje je bezpečnost děvčat. „Hlavně, aby se jim nic nestalo a do tréninků pozvolna vpluly," sděluje. Koronakrize měla podle ní i jeden pozitivní dopad a plně podtrhuje hodnoty zmiňované v úvodu. „Daleko více si vážíme, že můžeme být spolu. Na soutěž se těšíme, medaile tentokrát tolik neřešíme. Jsme rády, že tam můžeme jet, potkat se a zasportovat si," zdůrazňuje.