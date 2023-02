Nový skleněný kurt se poprvé postaví na Harfě! Squash bude slavit třicet let

Po několika sezonách se nejlepší domácí squash vrací zpátky do skleněného kurtu. A navíc do zcela nového! Takovou příležitost budou mít diváci, kteří navštíví od 9. do 12. března pražskou Galerii Harfa, kde se opět uskuteční mistrovství republiky. Letos bude speciální, protože se při něm bude oslavovat 30 let od založení tohoto sportu v Česku. „Plánujeme oslavu, na kterou pozveme všechny důležité lidi, co se podíleli na rozvoji squashe u nás. Současné hvězdy si to rozdají zase u titul,“ dodal Tomáš Cvikl, předseda České asociace squashe.

Squash ve skleněném kurtu má své kouzlo, říká hvězdný Daniel Mekbib. | Foto: Irena Vanišová