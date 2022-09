„Moje mamka je Češka, ale táta je Angličan. Protože dostal práci na Novém Zélandu, tak jsme se tam přestěhovali,“ vyprávěl David Martin velice solidní češtinou. „Na prázdniny jsme se ale vždycky vraceli za příbuznými do Česka. Mám to tady hodně rád.“

Jeho prvním velkým závodem byl v roce 2015 šampionát v Americe. „Tenkrát pro mě bylo jednodušší závodit za Nový Zéland, ale před třemi roky jsem se dal do řeči s šéftrenérem české triatlonové reprezentace Lukášem Vrobelem a ten mě přesvědčil, že si polepším, když začnu závodit v dresu České republiky.“

David Martin dostal šanci a využil ji. Patří k předním tuzemským závodníkům. Letos v srpnu startoval například na mistrovství Evropy v Mnichově, kde jako nejlepší Čech obsadil 44. pozici. Nyní ho čeká City Triathlon Karlovy Vary, kde však nebude nováčkem.

„Karlovy Vary mám rád, protože je tam těžká trať. Možná vůbec nejtěžší, co jsem měl možnost poznat,“ líčil. „Chtěl bych zlepšit 29. místo z loňska. Doufám, že se mi to povede, protože mám formu.“

Ve stopách otce

K triatlonu se David Martin dostal přes svého otce, který byl vyznavačem právě tohoto kombinovaného sportu.

„Šel jsem v jeho stopách, ale jako kluk jsem pěstoval i další sporty. Hodně jsem plaval, hrál jsem fotbal i hokej. Při studiu finančního oboru na univerzitě jsem se ale zaměřil na triatlon a teď jsem tady,“ usmíval se.

Cíle má vysoké. „Rád bych se podíval na olympiádu do Paříže. Právě proto jsou pro mě závody jako je City Triathlon Karlovy Vary hodně důležité. Potřebuji sbírat body do olympijského rankingu. Uvidíme, jak se mi to bude dařit. Silnou konkurenci mám mezi českými triatlonisty. Zatím jsem v žebříčku na třetím místě, ale chtěl bych výš,“ naznačil své ambice.