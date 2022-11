S florbalem jste začínal na Plzeňsku. Napadlo by vás někdy, že byste se na MS někdy podíval?

Asi ne. Kdyby mi tohle tenkrát někdo řekl, tak se asi směji a moc tomu nevěřím, i když nějaká moje vnitřní víra tomu věřila, že jsem něčeho takového schopen dokázat. Je to určitě radost. Přispěla k tomu i troška štěstíčka.

Do týmu přicházíte jako další hráč zlaté juniorské generace. Mužský šampionát ale bude určitě o něčem jiném. Co na něm od sebe očekáváte?

Bude se hrát úplně jiný florbal. O dost těžší něž juniorský. Ještě jsem ho úplně neokusil, takže jsem sám na sebe zvědavý, co dokážu předvést. Věřím si ale, že se dokážu ukázat a prosadit se.

V týmu je navíc spousta spoluhráčů ať už z Tatranu nebo juniorského týmu, se kterým jste získal zlato. Jak velké je to plus?

Určitě je lepší, když je v týmu někdo, koho člověk zná. Adaptace tak byl o to lehčí. Může to být plus i na hřišti, že se známe a že na něj půjdu s někým koho znám.

Co vám proběhlo hlavou, když po několika zlatých juniorech přišla řada i na vás?

Určitě mi problikla velká radost. Je to nějaký můj dětský sen a cíl. Nominaci beru jako odměnu za práci, kterou jsem vykonával poslední dva roky. Šlo o to jí přijmout a radovat se z ní. Následně ale přejít do módu, že jsem tam. Teď se musím připravit a jít se ukázat.

Už víte, co vás jako nováčka čeká?

Vůbec nevím, ale těším se na to. Měl jsem už lehčí vítání na kvalifikaci v Itálii. Tam už něco proběhlo, tak se to možná bralo jako uvítání.

Asi tušíte, že jako nováček budete mít na hřišti méně prostoru, než byste sám chtěl. Jak bude pro vás psychicky náročné, že nebudete rázem jednou z opor, ale hráč z po vzdálí?

Všechno tohle jsme probírali s trenérem Berkou. Na mě si to bylo srovnat v hlavě, protože se jedná o pozici, do které se moc nesžívám. Není to nic oblíbeného pro mě. Je to jenom na mě, jak se s tím nastavím v hlavě a poperu se s tím. Připravit se na to, co všechno může přijít. Může se stát, že vůbec nenastoupím. Na tohle všechno jsem připravený. Když prostor dostanu, tak bude jenom na mě se ukázat a podat stoprocentní výkon.

Dá se na tohle připravit?

Beru to tak, že jsem potřeboval čas sám se sebou si všechno probrat v hlavě.

Formát mistrovství bude pro vás v ideálním případně hodně specifický. Tři zápasy ve třech dnech, pak další tři dny volno a následně pátek až neděle vyřazovací zápasy. Jak jste přijali takhle netradiční rozpis?

Určitě je v něčem specifický. Bude na nás, jak se s tím popereme a také o tom, jak se nastavíme tak, aby to vyšlo v náš prospěch.

Na druhou stranu na juniorském MS hrajete pět zápasů v pěti dnech. Může být tohle pro vás výhoda?

Může to hrát v něčem roli, že jsme si prožili už těch pět zápasů v pěti dnech. Co se týče národnosti, tak už víme, do čeho jdeme. Bude ale těžké, abychom z toho během těch tří volných dnů nevypadli.

Z kategorie juniorů jste zvyklí vyhrávat, brát zlaté medaile. Co když byste mezi dospělými získali jiný kov?

Těžko říct, jestli budeme spokojení s něčím jiným a jak to vezmeme. To se dozvíme ve Švýcarsku. Přeci jenom jsou to už čtyři roky, takže je to dlouho a teď je čas se soustředit na jiné věci v tomhle.

Není už na čase přivézt i z mužského MS jinou než bronzovou medaili?

Je čas, je čas.

Už jste si vyzkoušel zahraniční angažmá ve Švédsku. Bude MS odrazovým můstkem, abyste se vydal opět z Česka ven?

Určitě to plánuji a mám cíle se vrátit, protože už jsem v zahraničí půl roku byl. Určitě mě to tam zaujalo na tolik, že mám motivaci se tam vrátit. Mistrovství by mi v tomhle mohlo hodně pomoct.

Půl roku jste byl ve Švédsku, odkud jste se vrátil, protože jste nemohl najít práci kvůli covidu. Vrátil byste se tam?

Nevím, jestli zrovna teď, protože jsem v Praze začal studovat vysokou školu, takže je to teď pro mě složitější. Ale v určitě ve výhledu dvou až tří let se o to chci pokusit.