Jednotící značka Český stolní tenis bude propojovat oficiální komunikaci, sociální sítě, podcast, vlastní televizi či nově také vysílání v České televizi na programu ČT Sport. Nové logo spojuje všechny prvky sportu - stůl, pálku a míček, ale také českou vlajku či symbol vítězství. „Zmapovali jsme prostředí sportu a snažili jsme se žonglovat s prvky relevantními pro značku s národní identitou a namíchali koktejl. Aby to fungovalo, aby to bylo jednoduché, zábavné a pochopitelné. Tady to bylo specifické tím, že sport je podobný badmintonu a tenisu, takže jsme hledali něco, čím se to bude lišit,“ vysvětlil Pavel Čada z agentury Triple Bang Agency, která novou vizibilitu vytvořila.

Nový směr i logo se líbí také českým olympionikům. „Přijde mi to svěží, originální, žádná jiná země nic takového podobného nemá, snažíme se udávat směr. Líbí se mi to. Pokud budeme cílit na děti, vzdělávat jejich trenéry, tak to je správný směr,“ komentoval Lubomír Jančařík. Jako dvojnásobný olympionik by se rád probojoval i na další dvoje olympijské hry do Paříže a Los Angeles, byť mu je 34 let, a potom stolnímu tenisu pomohl. „Během své kariéry jsem na sobě hodně pracoval, mám co nabídnout, tak bych to chtěl využít a pomoct,“ uvedl.

Legenda stolního tenisu Panský válí i po šedesátce. Z mladých je mi smutno, říká

To aktuálně nejúspěšnější česká reprezentantka Hana Matelová chce pomoct stolnímu tenisu hlavně svými výkony. „Aby děti měli nějaký vzor a motivaci. Určitě se musí hledat talenty a pak je dobře vychovávat a trénovat,“ řekla a doplnila, že novou identitu hodnotí pozitivně. „Je to moderní a v jednoduchosti je krása. Jsou tam propojeny prvky stolního tenisu, je v tom energie. Libí se mi také, že používáme zase oficiálně název stolní tenis,“ doplnila.

Další olympionik z Tokia Pavel Širuček je pro každou změnu k lepšímu. „Mám rád nové věci, když mají nějaký směr a vizi do budoucna. Pokud se ten stolní tenis bude dělat tak, jak se prezentovalo, tak je to jen dobře,“ prohlásil. Spravit chuť po covidové olympiádě v Tokiu, kde kvůli nákaze nehrál, si chce na OH v Paříži. „Ale není to tak, že budu nyní myslet jen na olympijské hry, v příštích letech máme hodně důležitých turnajů a zápasů, bude mistrovství světa či Evropy. Ale když tak nad tím přemýšlím, možná by mi po tom Tokiu měli dát divokou kartu,“ doplnil se sarkastickým úsměvem muž aktuálně v covidové karanténě v Polsku, kde hraje klubovou soutěž.

Návaznost na úspěšnou historii

Stolní tenis je jedno z nejúspěšnějších sportovních odvětví v dějinách československého a českého sportu. V počtu získaných medailí na světových šampionátech se Češi drží stále na čtvrtém místě historické tabulky za Čínou, Maďarskem a Japonskem. Legendární Bohumil Váňa získal třináct světových titulů, českoslovenští stolní tenisté vybojovali na mistrovstvích světa třicet zlatých medailí. V historii mistrovství Evropy je už přes šedesát medailových zápisů spojených s Československem. Devět z nich je zlatých.

Drtivá většina největších úspěchů se datuje do období první poloviny minulého století. Bohumil Váňa, Ivan Andreadis, Marie Kettnerová nebo Ladislav Štípek, to byli hráči a hráčky, kteří patřili k nejlepším na světě. Pak přišla mladší generace, mistři Evropy Ludvík Vyhnanovský, Jaroslav Staněk, Vladimír Miko a samozřejmě kvarteto Ilona Uhlíková-Voštová, Milan Orlowski, Jindřich Panský a Marie Hrachová. Před jejich uměním se museli sklánět soupeři v na konci šedesátých a zejména pak v sedmdesátých a osmdesátých letech. Poslední zlato na evropském šampionátu vybojovali v roce 1986 na šampionátu v Praze Jindřich Panský s Marií Hrachovou v mixu.

S handicapem na olympiádě. I Tokio už zná příběh ligové hráčky Hodonína

Poslední československou medailí z mistrovství světa je bronz ze soutěže družstev v Chibě v roce 1991. Tehdy byl členem týmu také Petr Korbel, nejúspěšnější český hráč posledních let. Vybojoval bronz ve dvouhře na ME 2000, byl třikrát členem bronzového týmu na ME v letech 2003, 2005 a 2010, na olympijských hrách v Atlantě 1996 obsadil čtvrté místo. Stejně jako Marie Hrachová při premiéře stolního tenisu pod pěti kruhy v Soulu 1988. Čeští reprezentanti od roku 1988 na žádných olympijských hrách na turnaji ve stolním tenise nechyběli.

Mladí a perspektivní

Vedení České asociace stolního tenisu vždy kladlo obrovský důraz na výchovu mladých talentů. Jejich úspěchy dávají naději, že i v budoucnu se přinejmenším mezi nejlepšími Evropany budou objevovat také česká jména. Tomáš Polanský už jako kadet vybojoval tři zlaté medaile na ME 2013 v Ostravě, další přidal na ME do 21 let v roce 2018. Zdena Blašková nebo Jiří Martinko mají rovněž medaile z evropských šampionátů všech věkových kategorií. V loňském roce čeští kadeti přivezli z evropského šampionátu bronz ze soutěže družstev a Martin Šíp přidal stříbro v mixu. Mezi další talenty patří Šimon Bělík, Linda Záděrová, Martin Šíp, Štěpán Brhel nebo Adam Štalzer.