V sobotu vyhrála děvčata z Přípotoční nad Brňankami přesvědčivě první set (25:19). A následující čtyři dovedla do koncovek. Z výhry 3:2 se ovšem radovaly Moravanky. „Šelmy mají v kádru hodně vysoké hráčky. Díky tomu brání skvěle na síti,“ vysvětlovala kapitánka domácích Pavlína Šimáňová. „A jejich smečařku Simonu Janečkovou (195 centimetrů) zatím prostě nedokážeme zastavit,“ dodala.

Série nabízí téměř generační souboj. Zatímco Facebook Olympu každý týden chrlí fotografie z maturitních plesů, na nichž hrají hlavní role členky extraligového áčka, zkušenost je na straně Brna. Za ostřílené lze v dresu PVK považovat reprezentantky Pavlu Šmídovou (26 let) a stejně starou Barboru Purchartovou, Šelmy mají na každém postu Evropou ošlehané volejbalistky. Posuďte sami: Soně Novákové je 43 let, Markétě Chlumské 37, Kristýně Boulové 33…

„V koncovkách jsme zjančené, do všeho jdeme bez rozmyšlení a silou. Soupeřky zachovají klid, v útoku zahrají třeba úspěšný kraťas, a tím nás rozhodí,“ líčila (22letá) Šimáňová. To se odhalilo v plné nahotě o sobotním večeru. Ve druhé sadě vedly Pražanky 18:11 a padly 27:29. Ve čtvrté 22:19, a přesto odcházely na druhou stranu sítě zklamané po výsledku 22:25.

V obou chvílích se opakoval stejný scénář, Olympu dokonale odešel příjem, a útok tím ztratil na razanci. „Brno má specialistku na podání Aničku Pospíšilovou. A ta pokaždé vystřihla několik es a dostala nás pod tlak,“ okomentovala Šimáňová. „Potom, co jsme ztratily čtvrtý set, jsme byly v tiebreaku úplně odevzdané,“ konstatovala rozmrzele.

Zbraň? Bojovnost

Pokud se zeptáte kapitánky Olympu na cestu z tunelu, jen pokrčí rameny. „Změnit se teď nedá nic. Budeme potřebovat více štěstí,“ odpověděla po notné chvíli. Ve středu večer (19.00) na-stoupí Pražanky do neoblíbené haly v Kounicově ulici za stavu 1:2 na zápasy. A své trumfy jen těžko hledají.

„Vysoký strop, velké hlediště, nepříjemná světla. Hraje se nám tam vážně špatně,“ popsala své pocity při nástupu na palubovku Šelem Šimáňová. Pak přeci jen nastínila cestu. „Dovedeme se rvát. V tom je naše nejsilnější stránka,“ vypíchla.

„Teď to musíme dokázat. Prostředí jsme si už trochu osahaly. Nesmíme hledat výmluvy, ale sérii vrátit k nám do Konírny,“ dodala. Tam se hraje špatně zase soupeřkám Olympu. Bez sebevědomí, rozvahy a soustředěného výkonu to ale nepůjde.