Bývalý slavný český tenista Ivan Lendl už není trenérem Alexandera Zvereva. Osminásobný grandslamový vítěz podle zámořských médií ukončil s pátým hráčem světa spolupráci. Dvaadvacetiletého Němce vedl Lendl od loňského srpna.

Německý tenista Alexander Zverev se raduje z postupu do 2. kola turnaje v Hamburku. | Foto: ČTK

Devětapadesátiletý Lendl jako Zverevův trenér skončil krátce poté, co ho vítěz jedenácti titulů ATP zkritizoval. "Naše tréninky trvají dvě hodiny a on z toho půl hodiny vypráví o svém psovi nebo o tom, jak hrál golf. Měl by do toho dávat víc," prohlásil Zverev na turnaji v Hamburku.