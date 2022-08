I dlouholetý reprezentant nachází pro šikovnou blondýnku slova uznání. „Holčina byla milá, hned jsem ji pochválil. Před sebou má dobrou budoucnost,“ míní Janouch. „Zapinkat si s extraligovým hráčem, byl pro mě super zážitek,“ kontruje nadšeně Kopejtková. Stejně tak pro ni není problém vypočítat, co by si od svého idolu chtěla vzít. „Kromě výborných nahrávek, by to byl přehled o hřišti. Vědět, kde se co děje,“ vykládá.

Zdroj: Youtube

Podobné zlepšení ovšem nepřijde ze dne na den. „Určitě musí makat, nejenom na tréninku, ale i ve svém volném čase. Místo toho, aby se dívala třeba na televizi, udělat něco navíc,“ zdůrazňuje Janouch, jenž si Anetiny přízně i obdivu dalších Lvů váží. Rozhodně se ovšem nepovažuje za bezchybného hráče. „Pořád je co zlepšovat. U mě, mých spoluhráčů nebo u mistra světa. Hlavně neztratit pokoru,“ sděluje.

Trenér gentleman. Malina načíná 37. sezonu a k úspěchu chce dovést další Lvy

Na závěr se řeč stočí k hodnocení týdenního snažení. Lídryně starších žákyň je ráda, že si tým v Litomyšli zlepšil kondici a kolektiv šlape, kapitán áčka označí soustředění za náročné. „Zdá se, že budou letos tréninky intenzivnější, ale zase o něco kratší,“ přemítá Janouch. Změnu má na svědomí Juan Manuel Barrial, nový argentinský trenér Pražanů. „Chce po nás něco trochu jiného, než předtím Tomáš Pomr. Vzájemně se sehráváme a učíme,“ vysvětluje zkušený 32letý volejbalista, který únavu sice cítí, ale zatím vše zvládá. A navíc si najde čas udělat radost mladým Lvům.