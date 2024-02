Neúnavný vizionář Capalbo. Věřím, že letos poběží sto tisíc lidí, říká

/FOTOGALERIE/ S lehkou nadsázkou se o něm mluví jako o člověku, který rozběhal Česko. Když se manažer Carlo Capalbo v divokých devadesátkách objevil v Praze s nápadem, že v české metropoli uspořádá velký maraton, moc lidí tomu nevěřilo. Jenže rodák z Neapole má v sobě zarputilost. Díky italskému vizionáři se Pražský maraton postupně stal součástí světových běžeckých událostí.

„Naším cílem je výborně zorganizovat sportovní akci, připravit nádhernou trať, aby vytrvalci mohli předvést skvělé výkony. A proto, abychom vytvořili výjimečnou běžeckou událost, děláme všechno.“

Podobnými větami prezident organizačního výboru Carlo Capalbo dlouhá léta prezentuje běhy pod hlavičkou RunCzech. A letos v květnu se Pražský maraton poběží potřicáté. Podle pětašedesátiletého Itala poslední roky závodům hlavně kvůli covidu nesvědčily.

Myšlenka se zrodila u pěnivého moku

„Už ale cítím změnu v atmosféře. Mezi lidmi opět roste zájem o běhání. Čím dál víc si uvědomují, jak je pohyb pro jejich život důležitý, a my jim v tom chceme pomoci,“ sdělil Deníku muž, který na myšlenku uspořádat maraton ve stověžaté Praze přišel s přáteli při třetím pivu v hospodě Na Cibulce v Praze 5.

Sám není aktivním běžcem. Navíc je po operaci kyčle a při chůzi teď používá francouzské hole. Ovšem za tři dekády působení okolo závodů v Praze a dalších městech prokázal organizační schopnosti. Atmosféra přilákala hvězdy takového kalibru jako jsou Haile Gebrselassie, Stefano Baldini, Paul Tergat, Moses Tanui, Antonio Pinto a další.

Začátky však nebyly jednoduché. Musel přesvědčit běžce, pražskou veřejnost i politiky, že Praha takovou akci potřebuje. „Zkraje to bylo dost těžké. Nebyli jsme velká firma, ale vždycky jsem měl štěstí na bezvadné spolupracovníky, kteří se maratonu obětovali. Všichni jsme táhli za jeden provaz,“ vzpomínal Capalbo.

Ještě nenašel blázna jako je on sám

„A energii mám pořád, i když mi je o třicet let víc,“ usmíval se. „Věřím, že se letos našich závodů zúčastní přes sto tisíc běžců. To by do české ekonomiky mohlo v celkovém součtu přinést přes miliardu korun,“ zdůraznil.

Co bude dál, nechce předjímat. „Hodně se mluví o válce, a to se mi nelíbí. Lidé se bojí, byl bych raději, kdyby sportovali,“ pokyvoval hlavou.

I když má svůj věk, funkci zatím nehodlá opustit. „Mám kolem sebe skvělé lidi, ale zatím jsem mezi nimi ještě neobjevil takového blázna do běhání, jako jsem já. Až se někdo takový objeví, tak o tom začnu přemýšlet,“ smál se.