V minulém závodě v Portugalsku se jedinému českému zástupci v MS superbiků nedařilo. Dojížděl poslední, na trati byl osamocen. To už zažít nechce. „Už není kam uhnout, musím prostě ukázat progres. A nejlépe vyjet svůj první bod. To už by bylo fakt potřeba,“ věděl König, letošní nováček elitní motorkářské kategorie.

Oliver König se připravuje na závody v Argentině.Zdroj: Orelac RacingČeský jezdec tak před závěrem sezony trénoval nejenom v posilovně. A nejen fyzicky, stejnou péči věnoval psychice. Například odmítl se účastnit domácího šampionátu ve flattracku, který se pořádal na jeho oblíbené pražské Markétě. „Bylo to mé rozhodnutí. Chtěl jsem si odpočinout od závodního tlaku, který mám také sám na sebe. Potřeboval jsem si odpočinout,“ dodal König, který dal přednost motokrosu.

„Zajezdil jsem si s Filipem Feiglem v Milovicích na trati, o které nikdo moc neví. Byl to parádní relax, to jsem přesně potřeboval.“ V Argentině pojede zcela poprvé a ví moc dobře, co bude důležité pro úspěch: „Rychle si na ní zvyknout a podle toho pak nastavit motorku.“ Königa čekají v pátek tréninky, v sobotu pak první závod a v neděli druhý. „Po Argentině se vracím na týden zpátky domů, poté se těším do Indonésie.“ Sezona skončí v Austrálii.