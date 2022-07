Nutno dodat, že své předsevzetí nesplnil. „Pamatuji si všechno. Týden po Czech Bowlu jsme nastoupili v Maďarsku do finále CEFL Cupu. Takže jsme to nemohli přehnat,“ vysvětluje Adam. Oslavy tedy proběhly, ale nebyly natolik bouřlivé, jak by si zasloužily. „Do Fortuna Czech Bowlu jsme dali všechno. V baru u jednoho z našich manažerů jsme seděli sice až do rána, ale byli takoví ospalí. Dívali jsme se znovu na utkání a trochu popíjeli,“ popisuje s dovětkem, že hvězdou oslav nikdy nebývá. „Tenhle titul rád přenechám jiným,“ líčí.