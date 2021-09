Náročný víkend prožil Oliver König ve Francii, kde se jelo další pokračování šampionátu superbiků. Na Magny-Cours se chtěl talentovaný český jezdec předvést, usilovat o přední pozice. Jenže se k tomu vůbec nedostal. V sobotním závodě třídy Supersport 300 dojel na 21. příčce, v neděli byl v cíli na o místo horším místě. „Víkend hodnotím jako velké zklamání zvlášť po tom, jak se mi dařilo v Mostě. Snažili jsme se najít technické problémy, ale s motorkou nic nebylo. Bylo to spíše o mém jezdeckém stylu,“ podotkl König, který z Francie odjížděl bez bodu

Oliveru Königovi nevyšel francouzský víkend podle představ. O zlepšení se bude snažit příště v Barceloně. | Foto: Václav Duška jr.

Světlá chvilka přišla v neděli, když Oliver König ve warm upu předvedl 14. nejrychlejší čas. Jenže pro druhý závod měl velice složitou výchozí pozici, když startoval až za první třicítkou. I tak se závodník z týmu Movisio by MIE prodíral dopředu. „Jelo se mi lépe než v sobotu. Na motorce jsem měl lepší pocit. Pohyboval jsem se kolem dvacátého místa ve skupince, která bojovala o čtrnáctou příčku. Bohužel jsem se tam nebyl schopný prosadit,“ popisoval König, který se rovněž zapojoval více do soubojů. „V sobotu jsem někoho předjel a pak mi to vrátil na rovince. Teď to bylo lepší.“