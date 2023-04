/VIDEO, FOTOGALERIE/ Prohráli bitvu, ve válce však stále mají navrch. Lvi podlehli ve třetím semifinále volejbalové extraligy 0:3 Karlovarsku, ovšem v sérii vedou 2:1. „Nevím proč, ale náš projev byl nervózní. Nepamatuji zápas, ve kterém by se nedařilo nikomu z nás. Tudíž se nenašla ani činnost, na níž bychom se chytili. Karlovarsko bylo lepší,“ nehledal výmluvy Fynn McCarthy.

Blokař Lvů Fynn McCarthy (č. 11) v zápasovém opojení. | Foto: VK Lvi Praha

Blokař Lvů nicméně věří, že bude v pátek průběh klání docela jiný. „O postup se popereme doma, v tom budeme mít obrovskou výhodu. Naši fanoušci jsou úžasní, ženou nás, pomáhají nám v těžkých chvílích,“ dodal s vděčností v hlase 23letý kanadský reprezentant.

ČEZ Karlovarsko-Lvi Praha 3:0 (25:20, 25:21, 25:21), stav série 1:2

Rozhodčí: Rychlík, Dušek. Diváci: 1150. Karlovarsko: Zajíček, Keemink, Ihnát, Weir, Lamanec, Wiese, libero Pfeffer. Střídali: Pastrňák, Sasak, Juhkami. Trenér: Novák. Lvi: Kriško, Todua, Schouten, Pessoa, McCarthy, Janouch, libero Moník. Střídali: Pliasetskyi, Vodička, Čech, Kollátor, Šálek. Trenér: Barrial.

Fynne, nebyla na vině psychika?

Je to možné, do hlavy nikomu nevidím. Mě nervozita nesvazovala a rozhodně by neměla hrát až tak výraznou roli. Věděli jsme, že to bude těžké a ano naše sebevědomí nebylo tak veliké… Neměli jsme zkrátka svůj den.

Hrálo Karlovarsko lépe, než v úvodních dvou duelech?

Karlovarsko má výborný tým, což potvrdilo. Sehrálo jednoznačně nejlepší zápas v sérii. To se dalo čekat, bylo jasné, že se nepoloží. Já bych ale jeho výkon neřešil a soustředil se na náš. A ten byl nepovedený.

Je teď potřeba porážku rozebrat, nebo ji rychle hodit za hlavu?

Rozbor videa nebude naškodu. Všichni si musíme uvědomit chyby a příště se jich vyvarovat. Nic se neděje, věděli jsme, že to nepůjde snadno. Pro diváky je nakonec dobré, že Vary vyhrály. Taková série si zaslouží více než tři utkání.

Nicméně v ní stále vedete. Co to pro vás znamená?

To je samozřejmě příjemné, ale my se nesoustředíme na dílčí stav. Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát a až na konci body sečteme. Určitě si teď nemyslíme, že je hotovo.

Další program semifinále:

14. 4. 18.00 Lvi Praha-Karlovarsko (Unyp arena)

případně:

19. 4. 17.00 Karlovarsko-Lvi Praha (Hala míčových sportů)

Co je potřeba změnit, abyste sčítali už v pátek?

Hlavně jednoduché základní činnosti, od kterých se vždy odrazíte. O postup se popereme doma, v tom budeme mít obrovskou výhodu.

Myslíte ve znalosti prostředí a v podpoře od fanoušků?

Mluvím hlavně o fanoušcích. Ti naši jsou úžasní, ženou nás, pomáhají nám v těžkých chvílích a byli ve druhém semifinále určitě nejdůležitější částí našeho vítězství.

Zdroj: Youtube