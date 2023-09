Kvalitní výkony a hlavně neustálý kontakt se soupeři. Takhle se prezentoval Oliver König v prvním závodě ve Francii. Český jezdec v superbicích dojel sice na dvacátém místě, ale užíval si souboje. „Upřímně to byl jeden z nejvíce zábavných závodů od začátku sezony. Líbilo se mi to, když k bodům bylo daleko,“ konstatoval König z týmu Orelac Racing Movisio. Zítra je na programu Superpole Race a třetí závod od 14:00 na Nova Sportu.

Oliver König v akci při závodech ve Francii. | Foto: Orelac Racing Movisio

Závodní okruh v Magny-Cours je kvůli vedru pořádně rozpálený, během závodu na něm dosahovaly teploty k padesáti stupňům. König si ale jízdu v sobotu užíval. I když ve třetím tréninku spadl. „Podařilo se mi ale motorku zvednout a dojet do boxu. Omlouvám se klukům v týmu, že jsem jim přidělal jsem starosti. V kvalifikaci jsem jel jenom jedno kolo na klid a spíše si zkusil starty. O to více hladový jsem šel do závodu,“ popsal rodák z Prahy.

Oliver König v akci při závodech ve Francii.Zdroj: Orelac Racing MovisioZe začátku se však König držel na posledním 24. místě, až v jedenáctém kole předjel Španěla Isaaca Viňalese a v dalším kole se pak dostal před Hannese Sommera. Ve skupince pak s ním byl ještě domácí Mahias a Syahrin z Malajsie. „Potěšilo mě, že jsem od nich nebyl daleko. Hlavně od Lucase Mahiase, který v loňském roce nezajížděl vůbec špatně v superbicích,“ dodal König, který do cíle od něho dojel čtyři vteřiny.

I když moc vedro nemusí, jízdu si König užíval. „Hlavně je to po domácí akci v Mostě dokončený závod, takže máme z něho hodně informací a budeme na všem pracovat. Cíl pro neděli je skončit před Mahisem nebo Syahrinem. A zase se rychlostně posunout,“ dodal König.

König v Itálii do cíle nedojel. Vedro trápilo jezdce a motorky