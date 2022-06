„Vždycky jsem byl ve všem velmi soutěživý, proto jsem začal zkoušet různé turnaje u nás a chytlo mě to. Zlom nastal na zahraničním turnaji V4 Future eSports Festival v Maďarsku, kam jsem se kvalifikoval. Byl to můj první velký turnaj a dokázal jsem se tam umístit na 3. místě na konzoli Playstation,“ popisuje svoje začátky Krupička, který si ze zmiňovaného maďarského turnaje odvezl prizepool v hodnotě kolem sta tisíc korun.

„To mi nějak ukázalo, že to má smysl a začal jsem se tomu věnovat,“ přiznává.

Že padla volba právě na virtuální fotbal ve Fifě, rozhodně není náhodou. Šestadvacetiletý Krupička se totiž reálné kopané dlouhá léta sám věnoval. Třináct let byl hráčem Zbrojovky Brno, proto byla volba jasná, když ho strýc k hraní her přivedl.

„Třináct let se mi vážnější zranění vyhýbala. Pak ale přišlo zranění zad, které mě vyřadilo ze hry na rok a půl. Potom už jsem neměl moc chuť se k fotbalu vrátit,“ vysvětluje důvody svého fotbalového konce Krupička.

Vrhl se proto plnou parou do hraní Fify a úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat. Aktuálně je Krupička profesionálním hráčem pražské Sparty a hájí i barvy reprezentace.

„Díky Spartě se mohu věnovat tomu, co mě baví, naplno. Mám to štěstí, že jsem jeden z mála u nás, kdo má profesionální smlouvu a hraje na fulltime. Na začátku každého ročníku dostanu FIFA pointy, cože je měna, za kterou se dají kupovat balíčky v obchodě a vy si pak díky nim rychleji budujete tým,“ vysvětluje čerstvý eFotbalista roku.

Jan Krupička se stal eFotbalistou roku za rok 2021.Zdroj: Archiv Jana Krupičky

Toto ocenění, které se na v rámci ankety Fotbalista roku udělovalo teprve podruhé v historii, získal jen s těsným náskokem před plzeňským Lukášem „T9Laky“ Pourem.

„Je to rozhodně můj největší úspěch v celé kariéře. Tohle ocenění je vlastně největší strop, co tu Fifa hráč může získat. Minulá sezóna byla skvělá,“ pochvaluje si Krupička, kterému se podařilo stát se prvním ereprezentantem, vyhrát COOL ligu a ve víkendové lize stanovit český rekord se 117 vítězstvími v řadě.

A co do dalších let? „Chci se stále pohybovat na špici československé scény, pravidelně streamovat na mém Twitch kanále a neustále si budovat jméno. Bylo by taky super, kdyby se mi podařilo dostat se na nějaký oficiální event od EA v rámci Global Series,“ nastiňuje svoje plány oblíbený hráč, kterého na Instagramu sleduje přes 25 tisíc lidí.

„ESport je rok od roku silnější a sledovanější, je to asi přirozený vývoj. Před tím člověk neuteče. Trochu mě mrzí, že už je mi 26 let, protože ty nejlepší roky eSportu podle mě ještě přijdou,“ zakončuje Krupička.

