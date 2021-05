Už třicet let Petra Kolkusová trénuje softbal. V současné době kromě působení na Tempu Praha dělá také učitelku na základní škole v Kunraticích. Zde celoživotní sportovkyně vede hodiny tělesné výchovy a zároveň se věnovala dětem, které byly kvůli online výuce trochu pozadu. „U nich se projevil problém v tom, že neudrží pozornost, mají své specifické problémy (ADHD, poruchy pozornosti) a rodiče z pracovních, či jiných důvodů nemohou kontrolovat jejich školní práci. Mým úkolem bylo dohlížet, aby pracovaly podle pokynů vyučujícího a neutíkala jim pozornost k PC hrám, google, youtoube, jiným činnostem“ prohlásila Kolkusová, která pro projekt Díky za VZPruhu připravila pohybové výzvy a hry.

Softbalová trenérka Petra Kolkusová. | Foto: Česká softbalová asociace

Softbal je skvělým kolektivním sportem, jehož popularita roste. Je všestranný, naučí běhat, chytat, házet, odpalovat a přes individuální výkony pracovat v kolektivu. Od všech těchto činností byly děti a mládež na několik měsíců odstřižené. A organizovaný amatérský sport se obává toho, že některé se už nevrátí k tréninkům. „Osobně si myslím, že tak strašné to nebude u dětí do 14 let, kdy to máme jako rodiče ještě pevně v rukou. Největší úbytek bude ovšem v kategorii 15 až 18 let, kde je statisticky dokázáno, že končí se sportem 7 z 10 za normálních okolností, natož v době poznamenané covidem,“ prohlásila Kolkusová, která pracovala také u juniorských reprezentací.