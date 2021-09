Aleksandare, co pro vás znamená, že jste historicky prvním MVP podle SmartVolley?

Vážím si toho. O to víc, že jsem cenu převzal z rukou Tomáše Janečka (mecenáše Lvů, pozn. red.). Na druhou stranu si uvědomuji, že na sobě musím pracovat. Cenu beru jako povzbuzení, abych vyvinul ještě větší úsilí. Patří samozřejmě celému týmu, jinak by to ani nešlo, volejbal je kolektivní sport.

I trenér Pomr se závěrem aplikace souhlasil. Jak se vám to poslouchá?

To je milé. Za sebe říkám, že mohu hrát o mnoho lépe. Osobně jsem se svým výkonem nespokojený. Chyb jsem na něm viděl dost.

Dobře, buďte sebekritický…

Na bloku se mohu jednoznačně posunout. Rezerv tam cítím hodně. Asi to bude znít vzhledem k ceně divně, ale dneska jsem při této činnosti neměl ze sebe nejlepší pocit.

Oba trenéři i kapitáni hovořili o nervozitě. Také jste se cítil nervózní?

To je normální, nervozita k prvnímu zápasu patří. Přijdete před diváky po dlouhé pauze a nějakou dobu trvá, než zklidníte svou hru. Nám se to chvílemi dařilo, chvílemi ne. Náš volejbal bude časem daleko lepší.

Jak vám bylo ve třetí sadě, v níž Ostrava vedla rozdílem čtyř bodů a vypracovala si i setbol?

To byl set pro fanoušky. Na takový volejbal plný zvratů bych se třeba já rád díval. Navíc se rozhodlo v dramatické koncovce – zkrátka ideál. Ostrava hrála dobře, my viděli, že musíme být stále koncentrovaní. V tom jsme měli problémy i v přípravě a ještě tuto bolest neodstranili.

Fanoušků se sešlo asi trochu pod plán – 280. Jací byli?

Skvělí. Fanoušky musíme pochválit a poděkovat jim. Na nás je, abychom předváděli tak dobrý volejbal, aby jich chodilo stále více.

Co rozhodlo utkání?

Matej (Mihajlović, pozn. red.)! To je naše hvězda. Bylo tam i pár povedených bloků. Soupeře jsme ubránili.

Příští utkání odehrajete až 9. října. Je to pro vás výhoda, nebo nevýhoda?

Z toho nejsem nadšený. Všichni jsme se těšili na začátek sezony, a díky odložení zápasu na Kladně, máme zase poměrně velkou pauzu. Nedá se ovšem nic dělat, musíme se s tím vyrovnat.

Pauza by mohla pomoci souhře s nahrávačem Jakubem Janouchem, který s vámi neabsolvoval letní přípravu.

V tom bych neviděl problém, s Kubou se známe z loňska. On je vynikající nahrávač, s týmem se vždycky rychle pochopí. Jak už jsem řekl v úvodu: máme na čem pracovat a určitě se budeme zlepšovat.