"Je to závod, který zná každý člověk na světě. Naprosto symbolický. Každý, kdo sleduje cyklistiku o něm ví. Má ohromný dosah a je to jedna z nejsledovanějších sportovních akcí, která se navíc koná každoročně. Z hlediska sledovanosti je to ohromná věc," říká český profesionální cyklista Petr Vakoč a zmiňuje fakt, že Tour de France je po olympijských hrách a mistrovství světa ve fotbale nejsledovanější sportovní událostí světa.

Letošní ročník tohoto nejprestižnějšího cyklistického závodu, který je již 111. v pořadí, bude v několika ohledech výjimečný a odlišný. Poprvé v historii nebude mít cíl v Paříži, ale na jihu Francie, na Azurovém pobřeží města Nice. Důvodem jsou právě organizační přípravy na olympijské hry, které budou ve francouzské metropoli slavnostně zahájeny jen pět dnů poté, co projedou závodníci Tour de France cílovou páskou.

Tři a půl tisíce kilometrů za tři týdny

Úvodní etapa, takzvaný Grand Départ, odstartuje 29. června z italské Florencie. Bude to na počest jubilejního stoletého výročí prvního italského vítězství v tomto závodě. Toho dosáhl Ottavio Bottecchia v roce 1924.

Na cyklisty čeká 21 etap během 23 dnů. Celková délka letošního závodu je 3492 kilometrů. Jedna z úvodních etap zavede jezdce také do San Marina. Jeden z nejmenších evropských států bude v dlouhé historii Tour de France patnáctou zemí, do které etapa zavítá.

close info Zdroj: ML zoom_in Předposlední červnový den startuje 111. ročník cyklistického svátku Tour de France. Pro cyklisty jde o skutečný vrchol sezony. To, čím je pro hokejistu Stanley Cup, pro fotbalistu trofej pro vítěze světového šampionátu nebo pro tenistu Wimbledon, tím je pro jezdce Tour de France.

“Tento závod je snem každého profesionálního cyklisty, proto k tomuto vrcholu své kariéry směřuje v podstatě celou svou přípravu. Přestože se z hlediska sezóny jedná pouze o její malou část, vše nasvědčuje tomu, že jde o nejdůležitější období v cyklistickém roce. Každý přijede v top formě, každý přesně ví, co tento závod znamená a jak moc je prestižní. Je to naprosto odlišné od jakýchkoliv jiných závodů," vysvětluje obří význam a dosah Tour de France Petr Vakoč. Ten se tohoto fenoménu zúčastnil dvakrát jako jezdec, v letech 2016 a 2021 a dvakrát také jako návštěvník.

"V roce 2010 jsem závodil poblíž jedné horské etapy, tak jsem se zajel podívat a je to pro mě opravdu skvělá vzpomínka," vrací se o několik let zpět. "Roku 2018 jsem byl zraněný a přijel jsem na Tour za svým týmem Quick Step a vzali mě do doprovodného auta. V ten den vyhrál Julian Alaphilippe a my jeli v autě za balíkem, naprosto neskutečný zážitek," usmívá se Petr Vakoč.

Trať každoročně lemuje až dvanáct milionů fanoušků

Stejně jako pro samotné jezdce, tak i pro fanoušky cyklistiky je Tour de France největším svátkem a každoročně se jich k trasám sjíždí na dvanáct milionů! Ubytovací kapacity v městech a vesnicích, kudy jednotlivé etapy vedou jsou dlouho dopředu vyprodané a pokud na volný pokoj narazíte, může se objevit další problém - několikanásobně navýšené ceny. A to platí beze zbytku v letošním roce, kdy další miliony sportovních nadšenců zamíří do Francie kvůli olympijským hrám.

Díky zkušenostem přímo ze závodu, ale i z okolí jednotlivých etap Tour de France, nabízí Petr Vakoč několik tipů pro fanoušky cyklistiky, kteří by letos na tento sportovní svátek vyrazili.

"Člověk musí počítat s tím, že silnice k místu jednotlivých závodů, jsou den předem uzavřené. Musí se vyjet včas, nejpopulárnější místa jsou obsazena i týden dopředu. Záleží pak na každém, zda přijede v předstihu na místo a užije si na jednom místě delší dobu nebo zastaví dál od trati a může pak díky tomu stihnout více etap," radí úspěšný český cyklista.

"Během závodů panuje skvělá atmosféra. Na místech, kde jsou lidé ubytování v obytných vozech to žije vlastním životem. Plno lidí si udělá jednu základnu, odkud chodí na výlety a může se podívat i na start, do zázemí, potkat se se závodníky, získat podpisy, je výborné vidět samotný start zblízka," dodává Petr Vakoč.

Odstartuje slavný závod někdy v Česku?

Zkrátka Tour de France je cyklistickým fenoménem, který každoročně navštěvují miliony fanoušků a u televizních obrazovek jej sledují miliardy. Třeba se jednou dočkáme, že Grand Départ, tedy slavnostní start ročníku, proběhne v České republice. Probíhá iniciativa, aby se tak stalo v roce 2028.

Než se ale tento projekt podaří dotáhnout do zdárného konce, máte dvě možnosti, jak nejslavnější cyklistický závod světa sledovat. Buď u televize nebo se s partou přátel vydejte přímo k trasám jednotlivých etap na dovolenou. A to ideálně v karavanu.