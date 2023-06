Takový sprinterský talent tady dlouho nebyl. Však také resortní trenéři nedají sedmnáctileté studentce ekonomického lycea pokoj a lákají ji, aby přestoupila. Jenže Terezie Táborská zatím nehodlá nic měnit. Bude pokračovat v Sokolu Nehvizdy a s trenérem Tomášem Vojtkem.

Trénink startu z bloků na dvoustovce | Video: Tomáš Vojtek

O minulém víkendu Táborská na Julisce ovládla dorostenecké mistrovství republiky na 100 i 200 metrů. V prvním případě znamenal výkon 11,72 z rozběhu rekord tuzemského atletického šampionátu. Ve vítězném finále zůstala o sedm desetin zpět, ale pomalejší čas zapříčinil silný protivítr a prudký slejvák.

„Kromě počasí vyšlo všechno. A vyhrát stovku je pro mě velký úspěch,“ zmínila na webu ČAS Táborská, které víc vyhovuje dvojnásobná distance, což dokázala o den později vytvořením českého dorosteneckého rekordu 23,55.

Kromě druhého titulu měla lví podíl na stříbrné medaili nehvizdské štafety. A jenom malá odbočka - v únoru na halovém šampionátu v Ostravě rovněž slavila sprinterské double.

„Jsem strašně šťastná a překvapená. Tak kvalitní čas na dvoustovce jsem nečekala. O to větší mám radost,“ vykládala dívka, kterou teď čeká odpočinek. K tréninku se vrátí za dva týdny, aby se připravila na další atletické výzvy.

V podstatě neví, jak vypadá činka

V Nehvizdech se Pražačka objevila před čtyřmi lety a na tréninky do městyse kousek za Černým mostem dojíždí. „Obvykle se na stadionu vidíme třikrát v týdnu. K tomu ještě něco dělá sama v Praze 10, kde bydlí,“ vyprávěl Tomáš Vojtek.

„Podle statistiků byl její čas na dvoustovku první v Evropě a třetí nebo čtvrtý na světě. Z toho žádné závěry neděláme. Spíš si říkám, že je hrozně příjemné, když takhle rychle běhá aniž by otevřela dveře posilovny. V podstatě neví, jak vypadá činka, a kromě soustředění nepoznala, co je dvoufázový trénink,“ poznamenal.

„V přípravě se na sprint vyloženě nespecializujeme. Jako bývalý desetibojař se snažím, aby se rozvíjela všestranně. To je myslím dobrá zpráva do budoucna, než ji jednou předám do nějakého atletického střediska. Rád to udělám, ale myslím, že teď je na to ještě moc mladá,“ pokračoval Vojtek s tím, že si Tereza ke konci sezony zkusí závody v dálce, na překážkách a k jisté nelibosti i na čtyřistametrové trati.

Tréninková centra lákají k přestupu

Musel si i postěžovat, že zájem z resortů o Táborskou je takový, že se jednou v hale mezi dvěma závody nestihla ani pořádně rozcvičit. „Pak se omlouvala, že ji trenéři lákali k přestupu a nabízeli modré z nebe. To mi při závodech přišlo s prominutím sprosté. Krouží kolem ní jak supi nad mršinou… Rozuměl bych tomu, kdyby se snažili domluvit se mnou, ale ne s děckem a jejími rodiči,“ krčil rameny.

V další části sezony čeká Táborskou Evropský olympijský festival ve Slovinsku. „Za měsíc tam poběží svou hlavní trať dvoustovku a jestli se nestane nic nečekaného, měla by být adeptkou na přední pozice,“ předpovídal. V srpnu ji pak pocestuje do Izraele. „Ač je ještě dorostenka, bude na téže trati a ve štafetě startovat na na juniorském mistrovství Evropy v Jeruzalémě.“

„Teď ji ale posílám na prázdniny. Ať si od běhání oddychne a na atletiku na pár dní zapomene. V červenci se pak sejdeme a začneme se připravovat na mezinárodní vrcholy,“ dodává trenér.

Terezie Táborská v cíli závodu mistrovského závodu na 200 metrůZdroj: ČAS/Jan Houska