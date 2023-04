Fantastický souboj předvedli v závěru 1/2Maraton Praha 2023 domácí vytrvalci Patrik Vebr a Jiří Homoláč. Ve finiši byl nakonec o jedinou vteřinu lepší Vebr a v úžasném osobním rekordu 1:05:42 se stal nejlepším Čechem prestižního závodu. „Strašně jsem si to užil, atmosféra byla tady v Praze zase neskutečná. Na Jirku jsem si v závěru věřil, ale klobouk dolů, jak zabojoval,“ uvedl čtyřiadvacetiletý rodák z České Třebové, který na vítězného Keňana Kongu ztratil necelých šest minut a v celkovém pořadí byl jedenáctý.

Patrik Vebr v cíli Pražského půlmaratonu. | Foto: Run Czech

Homoláč byl mezi českými běžci největším favoritem, ale nakonec se musel poklonit svému o devět let mladšímu nástupci, který se silničními běhy začal teprve loni. Start přitom patřil zkušenějšímu závodníkovi. „Začal jsem volněji a Jirka mi na začátku hodně utekl. Od sedmého kilometru jsem ho však začal dotahovat. Někde na patnáctém kilometru jsem ho doběhl, což mi dalo trochu psychickou výhodu. Už jsem myslel, že jsem mu poodběhl, jenže on se mě zachytil a bojoval až do posledních metrů,“ popsal Vebr.

„Poslední trojku do cíle jsem si docela věřil, nechával jsem si síly do finiše. Cítil jsem, že jsem na tom lépe než Jirka. Nakonec rozhodlo, že mám trochu větší rychlost, protože stále běhám tu dráhu. Ovšem bylo to těsné,“ přidal. Výhra v souboji s dalším členem RunCzech Racing týmu Vebra potěšila. „Jirka hraje před závodem vždycky takové psychologické hry. (smích) Ne, vážně, my si to oba hrozně přejeme. Jirka zaslouží obdiv, jak zamakal. Ten závod byl relativně hodně těžký. Byl silný vítr a nebylo se moc za koho schovat, takže jsme se s tím většinou prali každý sám. Zvlášť od šestnáctého kilometru dost foukalo,“ prohlásil milovník brazilského jiu jitsu, který ve volných chvílích miluje výlety s přítelkyní po kavárnách.

Mistr České republiky na pět i deset kilometrů a vítěz loňského Běhu na 10 km si jednu z nejprestižnějších akcí vytrvalecké sezony pochvaloval. Aby ne, osobní maximum si zlepšil o 3 minuty a 40 vteřin! „Fanoušci byli podél celé trati, moc nás podporovali. Byli jedním z faktorů,

který mi pomohl k takovému času. Já si osobně představoval, že bude ještě lepší, ale na ty větrné podmínky to bylo dobré. Od pátého kilometru mě trošku začala pálit chodidla. Mám totiž relativně nové boty a prošlápl jsem si je asi jen dvakrát, což není úplně ono. Jinak žádná krize nepřišla, nohy mi jely velmi dobře.“

Vebr se v Praze ukázal ve skvělé formě, kterou získal na soustředění v Africe. „Strašně moc mi dala dvouměsíční příprava v Keni, kde jsem byl vůbec poprvé. Naběhal jsem tam hodně kilometrů. S trenérem jsme věděli, že pokud chceme na půlmaratonu cílit na nějaký lepší čas, tak musíme v přípravě něco změnit. Vysokohorské soustředění v Keni dávalo smysl, tím spíš v tomhle období, kdy je tam tepleji. Člověk tam může žít vlastně za pár korun, nejdražší tam je letenka. Jen s tréninkem v Česku bych na tom takhle dobře nebyl,“ uvědomoval si.

„Dost lidí mě od Keni přitom odrazovalo, že je to tam náročné, různé střevní potíže, problémy s hygienou, ale já jsem byl strašně mile překvapený. Bylo to úplně v pohodě. Bydleli jsem ve vlastním apartmánu, sami jsme si vařili. Na místní poměry jsme měli docela nadstandardní vybavení, třeba ledničku, mikrovlnku, normální záchod, na který jsem si mohli sednout. Příští rok určitě pojedu znovu, je vidět, že se to vyplatilo,“ usmíval se 192 centimetrů vysoký šampion.

